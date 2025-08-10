نسخة مختلفة.. أحمد ناجي: شامم ريحة البريميرليج في الدوري المصري هذا الموسم

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن بداية الدوري الممتاز هذا الموسم تختلف عن المواسم السابقة.

وقال ناجي، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" مع سهام صالح على قناة "أون": “بداية الدوري الممتاز هذا الموسم تختلف عن المواسم السابقة بسبب فترة الإعداد التي خاضتها الأندية”.

وأضاف: “تلاحم المواسم السابقة كان يؤثر على المعدلات البدنية للاعبين، ولكن هذا الموسم الأمر مختلف تمامًا”.

وواصل: “بداية الدوري الممتاز هذا الموسم غير تقليدية، وجميع الفرق في الجولة الأولى متقاربة في المستويات”.

وتابع: “الصفقات التي أبرمتها الأندية تدل على التركيز الشديد في الاستعداد، وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة لم يكن مفاجئًا”.

واختتم قائلًا: “شامم ريحة الدوري الإنجليزي في الدوري المصري هذا الموسم، بسبب مستوى الفرق، حتى الصاعدة حديثًا”.