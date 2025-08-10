«شوية ذباب إلكتروني».. بدرية طلبة تكشف حقيقة الاتجار في الأعضاء البشرية | فيديو

خرجت الفنانة بدرية طلبة عن صمتها بشأن ما يتردّد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ألفاظ وعبارات بها سب؛ قائلة: «أنا ست قعدة ما عنديش حاجة وتسليتي الوحيدة تطبيق التيك توك ومعروف العائد اللي بيجي بيروح فين، أنا عندي مؤسسة خيرية في إسكندرية بطلع أقعد أتسلى واللي بيجي بينفع».

وأضافت الفنانة بدرية طلبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» تقديم الإعلامي سيد علي: «بعد موضوع الزميلة وفاء عامر ابتدوا يدخلوا يهاجموني بدون أي سبب بألفاظ مش كويسة، اللي يقولي انتي قتلتي جوزك واللي يقولي يا بتاعت الاعضاء واللي يقولي الكلية بكام وكنت بمرر الموضوع كأني مش واخد بالي، لكن لما يدخل حد يسبني في عرضي وعرض بناتي ويتهمني بقتل جوزي كان لازم أرد».

وشددت «طلبة»: «وبعدين اللي بيعمل كده مش الشعب المصري دا معروف مين اللي بيعمل كده، دول شوية مرتزقة إخوان وذباب إلكتروني ولجان».

المصريين أصحاب البلد

وأكدت على عنها كانت تخاطب «الخرفان» الذين هاجموها، قائلة: «إحنا أسياد البلد، احنا المصريين أصحاب البلد مش انتوا، والرئيس خط احمر، شيلتوا ليه الريس خط أحمر وشيلتوا ليه إني بقولكم يا خرفان؟، أنا حطيت الكلام اللي هما مش منزلينه على صفحتي لأن الشعب المصري جزمة أصغر طفل فيه على دماغي وهما اللي عملوني، بس اللي علموني المحترمين مش الخرفان، ودا اللي عاوزه أقوله».