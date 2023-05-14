السجن عامين لموظف لاتهامه بتهديد سيدات برسائل «فيس بوك» في الغردقة

قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات البحر الاحمر برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم رئيس المحكمة وأمانة سر رمضان عرابي بالسجن عامين لموظف شاب يدعي «مصطفي م د» يعمل بأحد السنترالات بالغردقة، في عدد من قضايا التهديد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل عبر تطبيق «فيس بوك» لعدد من السيدات المجني عليهم بالغردقة وراس غارب من خلال إنشاء حساب وهمي على الفيس بوك باسم سيدة وارسال رسائل تهديد وابتزاز اليكتروني لعدد من السيدات للحصول منهم على أموال.

كانت البلاغات قد تعددت أمام أجهزة الأمن وجرائم الإنترنت بالبحر الأحمر من تلقي عدد من المجني عليهم تهديدات والتشهير بهم من خلال رسائل الفيس بوك والابتزاز المالي والحصول على مبالغ مالية منهم من خلال حساب وهمي باسم سيدة على الفيس بوك ومن خلال فحص البلاغات وجمع التحريات اللازمة وسماع اقوال المجني عليهم.

تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم وأجهزة المحمول المستخدمة وأحالت المتهم للنياية، حيث واجهته النيابة بالبلاغات وأقوال المتهمين وتحريات مباحث الإنترنت ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

وتبين أن المتهم استغل تواجده بعمله بالفترة المسائية، ليقوم بإرسال رسائل تهديد وابتزاز للضحايا للحصول على أموال من المجني عليهم، واثبتت التحريات صحة البلاغات وتم حبس المتهم على ذمة البلاغات والتجديد له حتي صدر قرار إحالته محبوسا لمحكمة الجنايات والحكم عليه بالسجن لمدة عامين.