عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السجن عامين لموظف لاتهامه بتهديد سيدات برسائل «فيس بوك» في الغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات البحر الاحمر برئاسة المستشار عبدالباسط  قاسم رئيس المحكمة وأمانة سر رمضان عرابي بالسجن عامين لموظف شاب يدعي «مصطفي م د» يعمل بأحد السنترالات بالغردقة، في عدد من قضايا التهديد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل عبر تطبيق «فيس بوك» لعدد من السيدات المجني عليهم بالغردقة وراس غارب من خلال إنشاء حساب وهمي على الفيس بوك باسم سيدة وارسال رسائل تهديد وابتزاز اليكتروني لعدد من السيدات للحصول منهم على أموال.

قدسها الفراعنة.. حكاية شجرة الأكسيا المنتشرة بالبحر الأحمر

تعليم البحر الأحمر: امتحانات الإعدادية تسير بشكل طبيعي.. ولا شكاوى حتى الآن

ختام بطولة صيد الأسماك بنادي الرياضات البحرية بالغردقة

غدا.. 8521 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

مطار مرسى علم يستقبل 119 رحلة قادمة من 11 دولة أوروبية

الكشف على 234 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية الحمراوين بالقصير.. صور

فريق طبي يجري 8 عمليات تغيير مفصل الركبة بنجاح في مستشفى الغردقة

انطلاق تصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية بالغردقة بمشاركة 105 لاعبين

سكرتير مساعد البحر الأحمر يناقش آليات تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء

يونيو القادم.. الغردقة تستضيف اللقاء الثقافي الرياضي المصري المجري

كانت البلاغات قد تعددت أمام أجهزة الأمن وجرائم الإنترنت بالبحر الأحمر من تلقي عدد من المجني عليهم تهديدات والتشهير بهم من خلال رسائل الفيس بوك والابتزاز المالي والحصول على مبالغ مالية منهم من خلال حساب وهمي باسم سيدة على الفيس بوك ومن خلال فحص البلاغات وجمع التحريات اللازمة وسماع اقوال المجني عليهم.

 

تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم وأجهزة المحمول المستخدمة وأحالت المتهم للنياية، حيث واجهته النيابة بالبلاغات وأقوال المتهمين وتحريات مباحث الإنترنت ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

 

وتبين أن المتهم استغل تواجده بعمله بالفترة المسائية، ليقوم بإرسال رسائل تهديد وابتزاز للضحايا للحصول على أموال من المجني عليهم، واثبتت التحريات صحة البلاغات وتم حبس المتهم على ذمة البلاغات والتجديد له حتي صدر قرار إحالته محبوسا لمحكمة الجنايات والحكم عليه بالسجن لمدة عامين.

الغردقة فيس بوك حبس موظف ابتزاز إلكتروني البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

شروط للمصريين..السعودية تحدد قواعد جديدة للمقيمين فيها

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

ترشيحاتنا

السفير الهندي يقدِّم شكر حكومة بلاده لمفتي الجمهورية على زيارته الأخيرة

رئيس الوزراء الباكستاني السابق يدعو إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد

نازيين.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجآت صادمة بشأن جرائم الجيش الأوكراني المروعة

بسبب القرم.. تفوق روسيا في البحر الأسود يثير مخاوف حلف الناتو

زيلينسكي: ألمانيا الصديق الحقيقي لـ أوكرانيا في معركتها ضد روسيا

اعتراف صادم.. الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية بكارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء.. هذا عدد جماهير مباراة الأهلي والترجي

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. ما علاقة هند عاكف؟.. فيديوجراف

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ