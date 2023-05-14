قدسها الفراعنة.. حكاية شجرة الأكسيا المنتشرة بالبحر الأحمر

تتواجد أشجار الأكاسيا بكثافة في الصحراء الشرقية وعلى طول الساحل الشرقي للبحر الأحمر وتعتبر هذه الأشجار الصحراوية من الأهمية الشهرية لأبناء القبائل المختلفة، خاصة العبابدة والبشارية، حيث توفر لهم المأوى والحماية أثناء تنقلهم في الصحراء، إنها الأشجار الأكثر انتشارًا في الصحراء الشرقية، وتستخدم أوراقها كمصدر غذاء للأغنام والإبل عندما تجف الأعشاب في الصيف.

تعد شجرة الأكاسيا مقدسة بالنسبة للفراعنة، وقد تم رسم رموز فرعونية لها على جدران أحد المقابر. إنها أشجار طويلة العمر ومنتشرة بكثافة في حلايب وشلاتين، وتعتبر صديقة للرعاة الذين يستظلون تحتها ويعلقون بها مستلزماتهم. تنمو هذه الأشجار في مخرات السيول في الصحراء الشرقية، وتوفر بيئة طبيعية خاصة.

وكشف أيمن قرباوي، باحث بيئي، إن شجرة الأكاسيا توفر حماية وغذاءًا للعديد من الكائنات الحية الموجودة في الصحراء، ويستخدمها الحيوانات مثل الأغنام والماعز والجمال كمصدر للغذاء، وتم رصد حيوانات برية نادرة تتواجد تحتها خلال حملات المراقبة البيئية في فصل الصيف، مثل الغزال المصري والتيل والماعز الجبلي، حيث توفر لهم الظل وتحميهم من حرارة الشمس الحارقة.

شجرة الأكاسيا كانت محل اهتمام الفراعنة أثناء رحلاتهم إلى صحراء الشرقية، حيث وجدت نقوشًا على جدران الجبال فى صحراء البحر الأحمر توضح أهمية تلك الأشجار بالنسبة لهم .