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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية تكشف موعد تلقي طلبات تحويل العائدين من السودان

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان الاهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية تحت رعاية  الدكتور  السيد قنديل رئيس الجامعة عن بدء قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراستهم بأحد الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2024/2023 . 

 

وكشفت جامعة حلوان الاهلية انه يام قبول طلبات التحويل بداية من الاسبوع الجاري و حتي  بداية شهر اكتوبر ٢٠٢٣ . 


كما كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاهلية  أنه يتم تلقى طلبات الطلاب المصريين ( العائدين من السودان - روسيا - أوكرانيا ) الراغبين في التحويل المناظر إلكترونيـــا مــن خــلال موقع جامعة حلوان الأهلية على شبكة الإنترنت على رابط app2.helwan.edu.eg/hnu

و تابع رئيس جامعة حلوان الأهلية انه لا يجوز تقديم الأوراق بشكل ورقي بأي حال من الأحوال ، وذلك بناء على تعليمات أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادرة في هذا الشأن.
 

جدير بالذكر انه قد أعلن مكتب القبول والتسجيل والقيد بجامعة حلوان الأهلية برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن عدد الأماكن المخصصة  للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية وفقا للنسبة التي حددتها أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لكليات جامعة حلوان الأهلية للطلاب الراغبين في التحويل على العام الجامعي 2023/2024.
 

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