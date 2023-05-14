ممثل الأغلبية بالحوار الوطني :القائمة النسبية لا تدعم الأحزاب... ومستحيل الجمع بين الثلاث أنظمة

تحدث المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، أن رؤية الحزب بشأن النظام الانتخابي تم الحديث بشأنها من جانب كل من النائب علاء عابد، والنائب محمد شوقي، حيث الميل لنظام القائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردي.

جاء ذلك فى الجلسة الثانية لملف التمثيل النيابي بالحوار الوطني، مؤكدا على أنه يرى أن القائمة المطلقة من شأنها أن تحقق الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور من المرأة والشباب والأقباط، كما أن النظام الفردي من شأنه ان يدعم جهود الخدمات التي يحتاجها قطاع كبير جدا من المصريين بالشارع المصري.



وبشأن الطرح الخاص بإمكانية الجمع بين نظام القائمة المطلقة والفردي والقائمة النسبية قال أشرف رشاد:"السؤال هنا هل يتحمل الناخب المصري الورقة الثالثة..بالمنطق مستحيل تطبيقها لان الناخب المصري لا يستطيع التعاطي مع هذا السياق".



وتطرق بحديثه بشأن حديث البعض بان القائمة النسبية تدعم الأحزاب قال رشاد:"غير صحيح المطلقة هي ما تدعم الأحزاب خاصة انه تحقق التنوع والنسبية لا يفوز فيها سوي الأول والثاني وبالتالي دائما هي مبحث عن الخيانة السياسية ".

كما طرح سؤالا أيضا بشأن إمكانية أن تقوم القائمة النسبية في تحقيق الاستقرار بالشارع قال ممثل الأغلبية :"مثال لدى بمحافظة قنا لو افترضنا وجود بها ٥قوائم نسبية سيفوز منها الاوائل في القائمة وقد يكونوا جميعهم من العاصمة وبالتالي نفقد التمثيل الجغرافى"، مشيرا إلى أنه قد نعمل تطبيقها مع انتخابات المخلفات كنموذج ولكن ليس من المنطقي تطبيقها بالانتخابات البرلمانية.