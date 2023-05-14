أخبار الأهلي|عرض سعودي لـ الشناوي.. أزمة بسبب رحيل سافيو.. ومصير استئناف كهربا

نشر “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأحد داخل النادي.

10 آلاف مشجع للقاء الأهلي والترجي

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في حضور الجمهور لقاء الإياب بين الأهلي والترجي.

وكشف أحمد حسن، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في تصريح على لسان رئيس استاد القاهرة، عن أن الجهات الأمنية أرسلت خطابا لهيئة الاستاد، لتؤكد موافقتها على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة العودة بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عرض سعودي لحارس الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، رغبة أهلي جدة التعاقد مع حارس مرمى الأهلي المصري، محمد الشناوي.

وكتب عبر فيسبوك: “أهلي جدة مهتم بالحصول على خدمات محمد الشناوي في الموسم المقبل”.

مصير استئناف نجم الأهلي

كشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة ، مصير النظر في استئناف محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي ضد قرار إيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنية في الأحداث الصادرة بلقاء القمة أمام الزمالك.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى النادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه لجلسة 28 مايو للاطلاع.

وقال المصدر ذاته، إن لجنة التظلمات في اتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي لن تحسم استئناف كهربا ضد عقوبة الإيقاف في أحداث مباراة القمة، إلا بعد صدور قرار من محكمة القضاء الإداري يوم 28 مايو الجاري.

وأضاف : لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة لا ترغب فى الوقوع بحرج وذلك في حالة عقد اجتماع فى القريب العاجل وصدور قرار ضد كهربا قبل حسم القضاء الاداري دعوي حل لجنة الانضباط.

واستطرد: لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة ترغب فى الانتظار لصدور قرار حاسم من جانب محكمة القضاء الاداري من أجل انهاء ملف استئناف كهربا ضد عقوبة لقاء القمة.

أزمة في الأهلي بسبب برونو سافيو

يواجه النادي الأهلي أزمة في تسويق البرازيلي برونو سافيو، حيث إنه لا يملك أى عروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال مجدي عبد الغني عبر برنامجه التليفزيوني:" برونو سافيو حتى الآن لا يملك أى عروض للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف:" برونو سافيو خارج صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأمر مارسيل كولر فى الصيف ولكن الأزمة الآن فى تسويقه.

وأضاف عبد الغني:" كولر قرر رحيل كل من أيمن أشرف وبرونو سافيو وشادي حسين بجانب أيضا اللاعب محمد فخري لاعب الوسط.

