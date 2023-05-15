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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتقديم دروع وشهادات.. طلاب كلية تكنولوجيا والتعليم حلوان يكرمون أساتذتهم

صدى البلد

نظم طلاب الفرقة الرابعة قسم تكنولوجيا السيارات والجرارات حفل تكريم لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بقسم الكهرباء، وقدم  الطلاب دروع وشهادات تكريم لاعضاء هيئة التدريس، كما قام اعضاء هيئة التدريس بالقسم  بتهنئه الطلاب وتشجيعهم وبث روح الأمل في نفوسهم.

 

جاء ذلك تأكيدا لقيمة الوفاء ومتانة وقوة العلاقات بين الطالب والأستاذ في كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، حيث عبر الطلاب عن سعادتهم بهذا الحدث الذي يعد من باب رد الجميل والاعتراف بالفضل.

 

بدأ الحفل بذكر آيات القرآن الكريم للطالب باسل اسامه، ثم القي قصيدة شعر الطالب احمد محمد ، وقدم الدكتور إبراهيم لطفي كلمة للطلاب تحفزهم علي النجاح والتفوق والتميز والابداع قال فيها انت قادر علي تنمية مهاراتك ومواجهة سوق العمل بنفسك لازم تحب نفسك ومهنتك من أجل تحقيق ذاتك وحثهم نحو تقوي  الله في العمل ، و تمني لهم مستقبل باهر بعد التخرج.

 

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ووجه الدكتور احمد الجيوشي أثناء حفل التكريم رسالة الطلاب حثهم فيها علي الاستمرار فى التعلم قائلاً  انت قادر بقوتك علي العمل طالما جواك رغبة علي التعلم المستمر لازم يبقي طموحك امامك وكل شئ بقدر وعليك بالسعي والجد والاجتهاد والدنيا في تغير مستمر وتقدم ولازم تنمي قدراتك حسب مواكبة سوق العمل.

 

ومن جانبه قال الدكتور صبري علام مفيش وقت نقدر نصلح الأخطاء وسوف تواجة سوق العمل بمفردك فحاول جاهدا الحصول علي مجموعة من الدورات لرفع مهاراتك، لتنمية نفسك بشهادات خبره وطور من نفسك واشتغل بمهنتك و في دراسات عليا حاول تدرس فانتم امتداد للدكاترة في سوق العمل وواجهه للكلية والدكاترة.

 

وقام الطلاب بتكريم الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية ، الدكتور احمد الجيوشي، الدكتور صبري رمضان، الدكتور خالد عبد الواحد، الدكتور ياسر فتوح، الدكتور محمد عبده ،والمعيد سيد سعد ، والمعيد نعمة عياد، والمعيد رجب عطية ، احمد علي  ، محمود سعيد ، والاستاذه رحاب محمد.

 

جدير بالذكر أن قسم تكنولوجيا السيارات والجرارات يشجع طلابه المتفوقين لكي يكونوا قدوة حسنه ، ومثل يحتذي به من أجل السعي المستمر نحو التفوق فقد تم  تقديم شهادات تقدير للطلاب المتفوقين والذين قاموا بمساعدتهم طول الأعوام السابقة وما زالوا يساعدونهم وهم “سعد أحمد، محمد علي ،  نزيه ياسر، مصطفي حمدي ،    يوسف حمدي ،  محمود محمد علي ، اسلام  أحمد،  عادل جمال ، صالح  كارم ،علاء شهاب، مصطفي سليمان ، احمد سليم، محمد إبراهيم ، كريم فايز، طه انور،رمضان جمال ، عادل جمال ، عمرو خضير ، ونظم الحفلة  الطالبة آيه عبد المنجي”.

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