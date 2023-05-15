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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مصطفي محمد عقب رفضه ارتداء شارات دعم المثليين

صدى البلد

علق مصطفي محمد لاعب فريق نانت والزمالك السابق، علي قراره لعدم المشاركة في مباراة تولوز بسبب ارتداء قميص فريقه ضمن حمله الاتحاد الفرنسي لدعم المثليين.

وكتب مصطفي محمد عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “لم أشارك في مباراة تولوز - نانت اليوم، لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن يجب أن أذكر موقفي. احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين واحترام الذات واحترام ما سيتم تقاسمه وما سيظل مختلفا”.

وتابع: “أنا أحترم كل الاختلافات. أحترم جميع المعتقدات والقناعات. ويمتد هذا الاحترام إلى الآخرين ولكنه يشمل أيضا احترام معتقداتي الشخصية. بالنظر إلى جذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، لم يكن من الممكن بالنسبة لي المشاركة في هذه الحملة. آمل أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في عدم الجدال حول هذا الأمر وأن يعامل الجميع”.

وانتهت مباراة نانت وتولوز، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة استبعاد الدولي المصري مصطفى محمد من تشكيل نانت، لرفضه المشاركة في جولة دعم المثليين.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق نانت المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فريق تولوز في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة من جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

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