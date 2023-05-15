حمادة هلال يطرح أغنية متحملاني .. قريباً

يستعد الفنان حمادة هلال، لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “متحملاني” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب” خلال الايام القليلة المقبلة.

روج الملحن مصطفى شكري، للأغنية من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وكتب: “متحملاني للفنان حمادة هلال، قريبًا من كلماتي والحاني”.

يذكر أن ‏قال الفنان حمادة هلال إن السوشيال ميديا أصبحت صعبة جدا والناس بتقلد بعضها في الكومنتات مؤكدا أنه متابع جيد للسوشيال ميديا ولكنه لا يصرف كثيرا عليها لكي يحصل على الدعم واشياء من هذا القبيل.

وكشف الفنان حمادة هلال، عن حقيقة سخريته من محادثة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب حمادة هلال عبر خاصية “الاستوري”: “والله العظيم مش انا اللي كاتب الكلام ده فيه اخ وزميل موجود في صفحتي الرسمية وحب يهرج وشيلت الهبل ده واسف جدا".

علي جانب أخر، أعلن حسن شاكوش مغني المهرجانات عن تقديم أغنية جديدة متعلقة بأزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وطرح حسن شاكوش برومو أغنية جديدة له، باسم ""عبستك إزاي يا دنيا"، وهو التريند الذي ساهم في انتشار اسمه كثيرا مؤخرا، ردا على رسائل مكتوبة بطريقة خاطئة نشرتها زوجته في محادثات خاصة بينهما.

وسخر الفنان حسن شاكوش من المحادثة التي نشرتها زوجته وأثارت السوشيال ميديا بسبب الأخطاء الإملائية بالمحادثة.

وظهر حسن شاكوش برفقة فتاة وقال في مقطع الفيديو ساخرا :" عبستك إزاي وانتي مش بستاني".