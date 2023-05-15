عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يطرح أغنية متحملاني .. قريباً

حمادة هلال
حمادة هلال

يستعد الفنان حمادة هلال، لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “متحملاني” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب” خلال الايام القليلة المقبلة.

روج الملحن مصطفى شكري، للأغنية من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وكتب: “متحملاني للفنان حمادة هلال، قريبًا من كلماتي والحاني”.

يذكر أن قال الفنان حمادة هلال إن السوشيال ميديا أصبحت صعبة جدا والناس بتقلد بعضها في الكومنتات مؤكدا أنه متابع جيد للسوشيال ميديا ولكنه لا يصرف كثيرا عليها لكي يحصل على الدعم واشياء من هذا القبيل.

حمادة هلال عن سخريته من محادثة حسن شاكوش: مش أنا وآسف جدا

حمادة هلال: أنا مدفعتش جنيه للترويج لمسلسل المداح على السوشيال ميديا

وكشف الفنان حمادة هلال، عن حقيقة سخريته من محادثة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب حمادة هلال عبر خاصية “الاستوري”: “والله العظيم مش انا اللي كاتب الكلام ده فيه اخ وزميل موجود في صفحتي الرسمية وحب يهرج وشيلت الهبل ده واسف جدا".

 

علي جانب أخر، أعلن حسن شاكوش مغني المهرجانات عن تقديم أغنية جديدة متعلقة بأزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية. 

وطرح حسن شاكوش برومو أغنية جديدة له، باسم ""عبستك إزاي يا دنيا"، وهو التريند الذي ساهم في انتشار اسمه كثيرا مؤخرا، ردا على رسائل مكتوبة بطريقة خاطئة نشرتها زوجته في محادثات خاصة بينهما. 

وسخر الفنان حسن شاكوش من المحادثة التي نشرتها زوجته وأثارت السوشيال ميديا بسبب الأخطاء الإملائية بالمحادثة.

وظهر حسن شاكوش برفقة فتاة وقال في مقطع الفيديو ساخرا :" عبستك إزاي وانتي مش بستاني".

متحملاني حمادة هلال الفنان حمادة هلال اليوتيوب مصطفى شكري الملحن مصطفى شكري السوشيال ميديا حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تقدم أردوغان.. رئيس لجنة الانتخابات التركية يعلن النتائج الأولية للانتخابات

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

كولر يجهز مخضرم الأهلي بدلا من حمدي فتحي بسبب الإنذارات

شبيه آيفون.. هاتف جديد من ريلمي بـ 4000 جنيه فقط

للتحقيق معها بقضية التزوير ..زوجة حسن شاكوش برفقه والدها في نيابة أكتوير

موضوعات متعلقة

مؤسسو فرقة رضا: محمود رضا ظل يرقص حتى عمر الـ 86

شذى حسون تستعد لطرح أغنية "حلم عمري"

مدير مبيعات.. معلومات عن خطيب أسماء أبو اليزيد

أخبار الفن| وفاة الإذاعية صديقة حياتي والدة مطرب الراب أبيوسف.. مصطفى خاطر يرد على اتهامات مسرح مصر

بعد رحيلها .. معلومات عن صديقة حياتي

رفيقة الدرب .. إسعاد يونس تنعى «صديقة حياتي» بكلمات مؤثرة

تصنيف فيلم كليوباترا بـ أسوأ تقييم على نتفليكس

بعد أزمة خالد الفايد.. سيف مجدي يدافع عن هاني محروس

ترشيحاتنا

فرمان من كولر بضم لاعب من الدوري المصري

صدمة مدوية.. الأهلي يستعد لبيع كهربا لنادي خليجي في الصيف

بعد فرز 97.87%.. أردوغان يصل إلى 49.35% في مقابل 44.98% لـ كليتشدار

بشري سارة لجماهير النادي الأهلي قبل مباراة الترجي.. تعرف عليها

نريد تركيا سهلة.. لماذا تنتظر أوروبا والولايات المتحدة خسارة أردوغان للانتخابات الرئاسية؟

بيراميدز خطفهم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ناشئ وحارس مرمى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ أسماء أبو اليزيد

احذر.. هذه الأعراض تنذر بخطر الإصابة بسرطان الفم

طريقة عمل السجق الإسكندراني في البيت

مقاول اكتشف الرفات.. كيف تم التوصل لقاتل طفل دمياط بعد 8 سنوات على اختفائه؟

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ