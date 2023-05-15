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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة الإسكندرية تنظم ملتقى توظيف "لذوي الهمم" بالتعاون مع 9 شركات

صدى البلد

أعلنت مديرية القوى عاملة بمحافظة الأسكندرية عن تنظيم ملتقى التوظيف السادس لذوى الهمم من الجنسين بالتعاون والمشاركة مع  9 شركات من شركات القطاع الخاص والاستثمارى ، وتنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الشباب مع مسئولي التوظيف للشركات بقاعة المديرية، بمشاركة 35 من راغبى العمل .

 يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتشغيل وتدريب ودمج ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص داخل المحافظات من خلال توفير فرص عمل لائقة وبرامج تدريبية مناسبة ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدمج تلك الفئة داخل سوق العمل .  

واشار محمد كمال وكيل المديرية إلى ان  تنظيم ملتقى التوظيف السادس لذوى الهمم تم بالتنسيق ومشاركة 9 شركات وهى :شركة نهضة مصر، وشركة الوان للملابس ، وشركة روبيرد ، وشركة سويت جيرل ، ومستشفى البترول ، ومستشفي السيدة العذراء ، ومدرسة اسكندريه للغات ، وشركة ليسيكو، وجملة ماركت.

كما  تم تنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الجنسين مع مسئولي  التوظيف للشركات بقاعة المديرية، وحضر 35 من راغبى العمل وقد تم ترشيحهم بالشركات المشاركة وتوفير فرصة عمل لائقة لهم ، مشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة  لتوفير فرص عمل بجميع التخصصات .

وقال وكيل المديرية : إنه تم تنظيم المقابلات لعدد 35 من المتقدمين وجارى استكمال أوراق المرشحين، الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين؛ كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها تأمين اجتماعي ورعاية صحية  طبقا للقانون.

 وتم مراعاة تناسب العمل مع نوع الاعاقة ،وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ، كما تم الاجتماع مع مندوبى الشركات ومناقشة بعض الموضوعات ومنها كيفية متابعة عمليه التعيين وانشاء جروب الكترونى للشركات المشاركة لسهوله التواصل معهم وارسال كافه الاوراق بشكل اسرع ، بحضور مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة ، وفاتم روحي مدير إدارة ذوي الهمم ، وهشام السيد باحث بإدارة ذوي الهمم.

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