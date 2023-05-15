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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : انطلاق جلسات لجان الحوار الوطني أكبر رد على المشككين في جدواه

النائب مصطفى الكحيلي
النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ

ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، وأمين قطاع الأعمال في أسيوط، انطلاق جلسات الحوار الوطني بشكل رسمي، وقال إنها أكبر رد على المشككين في جدوى الحوار الوطني وجلساته.

وأشار الكحيلي في بيان له أن النقاشات التي تمت وتبادل الآراء والأفكار، تنتج عددًا كبيرا من الحلول لكل القضايا في العديد من الملفات، خصوصا أن جميع المتحاورين هدفهم واحد بوجهات نظر مختلفة.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن جميع اقتراحات القوى السياسية فى الحوار الوطنى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، كما أن الحوار لا يتضمن خطوطا حمراء، ما يؤكد على قدرة القوى السياسية على إدارة اختلافاتها لما يحقق مصلحة الوطن.

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وأكد الكحيلي أن جميع القوى السياسية والأحزاب تتناقش في مشهد حضاري، ما أخرج الجلسات الأولى بمشد مبشر، تطرقت فيه النقاشات إلى عدد كبير من القضايا أهمها النظام الانتخابي.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم خمس لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات و لجنة الأحزاب السياسية و لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.

وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

الحوار الوطني مجلس النواب حقوق الإنسان المجتمع الأهلي النقابات الاحزاب

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