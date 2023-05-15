خبير: الانتخابات الرئاسية التركية هى الأصعب فى تاريخ البلاد

تحدث بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، عن الانتخابات التركية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الانتخابات التركية حققت مفاجأة من العيار الثقيل"، لافتا: "مرشح المعارضة فرض نفسه على الساحة، وأحرج أردوغان وأجبره على الإعادة".

وأشار الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،: "هذه الانتخابات تعتبر الأصعب والأعقد في تاريخ الجمهورية التركية، لأن كان هناك حشد من قبل المعارضة ضد أردوغان"، موضحا: "كان هناك حالة انقسام في المجتمع التركي وتدخل من الخارج".



وأوضح الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،: "كان هناك تيار كان يتوقع أن أردوغان سيعبر لأنه له تاريخ من الإنجازات في تركيا"، لافتا: "هناك تيارات في تركيا حاليا، التيار الأول يرى أن أردوغان انتصر، وتيار آخر يعتبر أن أردوغان فشل لأنه كان من المفترض أن يكتسح في الجولة الأولى لكنه لم يفعل".



وتابع: "هناك قوى إقليلة تدعم المرشحين، حيث أن روسيا تدعم أردوغان لأن الرئيس الروسي يرى ان أردوغان حريص على العلاقات الروسية التركية"، لافتا: "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدعمون أوغلو، لأنه يريدون شخصا آخر غير أردوغان".

