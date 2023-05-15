عاجل
محامى شيرين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات أزمتها مع روتانا.. خاص كباري من الاسباجتي ومشاريع تستخدم الطاقة المتجددة.. تفاصيل مسابقة تريبل s بهندسة حلوان … و الطلاب : تدربنا على سوق العمل أخبار السيارات| جاك الصينية تطرح موديلات 2023 بأسعار جديدة.. مواصفات هيونداي i20 الهاتشباك بعد الكشف عنها رسميًا أخبار التكنولوجيا.. ميزة تعديل الرسائل متاحة على واتساب.. خدمة جديدة في تيك توك تستهل عملية البحث العملية بدأت.. روسيا تحذر أمريكا من "كابوس" يعلن نهاية الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الانتخابات الرئاسية التركية هى الأصعب فى تاريخ البلاد

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

تحدث  بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، عن الانتخابات التركية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الانتخابات التركية حققت مفاجأة من العيار الثقيل"، لافتا: "مرشح المعارضة فرض نفسه على الساحة، وأحرج أردوغان وأجبره على الإعادة".

 

وأشار الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،: "هذه الانتخابات تعتبر الأصعب والأعقد في تاريخ الجمهورية التركية، لأن كان هناك حشد من قبل المعارضة ضد أردوغان"، موضحا: "كان هناك حالة انقسام في المجتمع التركي وتدخل من الخارج".


وأوضح الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،: "كان هناك تيار كان يتوقع أن أردوغان سيعبر لأنه له تاريخ من الإنجازات في تركيا"، لافتا: "هناك تيارات في تركيا حاليا، التيار الأول يرى أن أردوغان انتصر، وتيار آخر يعتبر أن أردوغان فشل لأنه كان من المفترض أن يكتسح في الجولة الأولى لكنه لم يفعل".


وتابع: "هناك قوى إقليلة تدعم المرشحين، حيث أن روسيا تدعم أردوغان لأن الرئيس الروسي يرى ان أردوغان حريص على العلاقات الروسية التركية"، لافتا: "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدعمون أوغلو، لأنه يريدون شخصا آخر غير أردوغان".
 

بشير عبدالفتاح الإعلامية عزة مصطفى الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الاهرام للدراسات الأهرام للدراسات السياسية الانتخابات التركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

450 جنيها انخفاضا.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

انتهى التعويم| الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

انتخابات تركيا.. إعلان عاجل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تلاعبات الأصوات

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

ترشيحاتنا

الصين: عودة سوريا للجامعة العربية تساهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن استخدام بدائل السكر

الحبس 5 سنوات.. احذر التلميحات والإشارات الجنسية على فيس بوك

هل ذكر المستشار الألماني أمريكا.. قصة معايير الغرب المزدوجة تجاه روسيا

أحمد سليمان لوزير الرياضة: أنقذوا عمال الزمالك وأخرجوهم من دائرة الصراع

العملية بدأت.. روسيا تحذر أمريكا من "كابوس" يعلن نهاية الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن.. ونمتلك منظومة تسليح متطورة

شاهد.. لحظات مرعبة لهجوم قرش النمر على قارب كاياك بـ هاواي

تحذير هام من التقلبات الجوية في هذه المناطق

مشروب إذا تناولته لن يصيبك السرطان أبدا.. تعرف عليه

فيديو

وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن.. ونمتلك منظومة تسليح متطورة

تورط المأذون في التزوير.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل جديدة في أزمتها

تجميد حسابات وإعفاء سفراء.. قرارات عاجلة من البرهان |شاهد

قرار جديد حول كهربا ومفاجآت قبل لقاء الأهلي والترجي ومباراة السوبر الأفريقي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ