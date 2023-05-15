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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نيفين مسعد: لا بد من إصدار تشريع يغلظ عقوبة الحض على الكراهية..فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكدت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، أننا طالبنا بإصدار تشريع يغلظ عقوبة الحض على الكراهية، مشيرة إلى أنه لا بد أن يكون هناك عقاب رادع ضد من يقوم بذلك.
 

وقالت نيفين مسعد، خلال لقاء لها ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن حقوق الإنسان هي المظلة الواسعة، لكافة القضايا الهامة التي يتم مناقشتها بالحوار الوطني.

 

 احتواء الآراء كلها

وتابعت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، أن مجلس الأمناء والأمانة الفنية وفرا كل عناصر النجاح لإطلاق الحوار الوطني، حيث توجد مدونة سلوك وكيفية إدارة الجلسات وكيفية احتواء الآراء كلها.

 

نيفين مسعد حض على الكراهية الحوار الوطني عقاب رادع لجنة حقوق الانسان

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