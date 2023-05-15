نيفين مسعد: لا بد من إصدار تشريع يغلظ عقوبة الحض على الكراهية..فيديو

أكدت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، أننا طالبنا بإصدار تشريع يغلظ عقوبة الحض على الكراهية، مشيرة إلى أنه لا بد أن يكون هناك عقاب رادع ضد من يقوم بذلك.



وقالت نيفين مسعد، خلال لقاء لها ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن حقوق الإنسان هي المظلة الواسعة، لكافة القضايا الهامة التي يتم مناقشتها بالحوار الوطني.

احتواء الآراء كلها

وتابعت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، أن مجلس الأمناء والأمانة الفنية وفرا كل عناصر النجاح لإطلاق الحوار الوطني، حيث توجد مدونة سلوك وكيفية إدارة الجلسات وكيفية احتواء الآراء كلها.