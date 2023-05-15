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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف تفاصيل شراكة دفاعية غير مسبوقة بين روسيا وإيران

روسيا وإيران
روسيا وإيران

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن واشنطن لا تزال ترى مؤشرات على توسيع روسيا وإيران شراكة دفاعية غير مسبوقة.

وأضاف أن “إيران تمد روسيا بطائرات مسيرة هجومية انتحارية قدمت أكثر من 400 منها منذ أغسطس”.

وقال البيت الأبيض: “إيران وروسيا تعملان على بيع أسلحة متطورة خاصة الطائرات المسيرة”.

وتابع: المساعدة العسكرية الإيرانية لروسيا هي بالأساس طائرات بدون طيار”.

وفي وقت سابق، قال موقع “19FortyFive” الأمريكي، إن الولايات المتحدة يجب أن تبدأ في القلق بشأن العلاقة المتنامية بين روسيا وإيران.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن "واشنطن والدول ذات التفكير المماثل يحتاجون بشكل عاجل إلى اتخاذ خطوات لتقويض ومواجهة المحور الروسي الإيراني المعادي لأمريكا قبل إلحاق المزيد من الضرر بالمصالح القومية الأمريكية".

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وقال: “تعمل موسكو وطهران على تعزيز التعاون العسكري والسياسي الخارجي والاقتصادي.. هذا يقوض المصالح الأمريكية في أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط".

وأشار إلى أن إيران تخطط لشراء طائرات مقاتلة من طراز Su-35 ومعدات أخرى من روسيا.

وأضاف الموقع الأمريكي أنه “بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مخاوف من أن الكرملين يمكن أن يساعد شريكًا في البرنامج النووي، وكذلك في قضية الصواريخ بعيدة المدى”.

واشنطن روسيا وإيران البيت الأبيض أمريكا

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