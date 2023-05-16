عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كامل العدد.. انطلاق دراما «شحاتين وحرامية» بمسرح قصر ثقافة العريش| صور

مسرح قصر ثقافة العريش
مسرح قصر ثقافة العريش

شهد مسرح قصر ثقافة العريش، مساء الاثنين، عددا غير مسبوق من أبناء العريش ومحافظة شمال سيناء لحضور الدراما الاستعراضية الغنائية «شحاتين وحرامية»، في انطلاق موسم العروض المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة شمال سيناء. 

 

القصة 

 

تدور الأحداث حول مجموعة من اللصوص والشحاذين، يرأسهم زعيم يقرر سرقة الأغنياء وإعطاء الفقراء وكان هاربا وهو يخطط لتنفيذ هدفه، حتى ظهرت فرقة هزلية تسمى فرقة المفتش هريسة، تطوعت للبحث عنه للحصول على مكافأة 50 ألف جنيه، وهكذا تدور بقية الأحداث في صراع حتى يتم القبض عليه وتسليمه إلى العدالة.

عرض شحاتين وحرامية

الدراما الغنائية الاستعراضية تأليف د. عاطف عبد الرحمن، أشعار عبد الكريم الشعراوي، ألحان أحمد سعد، غناء كل من يحيى هنواتي، أحمد شبل، آمال محمود، مساعد مخرج روان الشريف، مخرج منفذ أحمد ناجي، سينوغرافيا وإخراج يوسف وهدان، ويستمر العرض حتى الأربعاء 17 مايو الحالي.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافي، حيث تشهد العريش زخما ثقافيا بفعاليات تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة، والتي تشهد حاليا فعاليات الملتقى الثقافي الحادي عشر "أهل مصر" لما يقرب من 100 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية من محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان، ومن الشلاتين وحلايب وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة القاهرة، وتستقبل قريبا اختبارات وتدريبات مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل، في ضوء تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية لوزارة الثقافة بأرض الفيروز.

قصر ثقافة العريش الدراما الاستعراضية الغنائية شحاتين وحرامية فرع ثقافة شمال سيناء الهيئة العامة لقصور الثقافة الملتقى الثقافي الحادي عشر أهل مصر الفعاليات الثقافية وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. بديلة ميني كوبر

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

| اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

عم عثمان مات.. سبب وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني| تفاصيل الأشهر الأخيرة

بعد الشائعات.. أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

موضوعات متعلقة

قصر ثقافة العريش يشهد انطلاق ورش ملتقى شباب المحافظات الحدودية «أهل مصر»

في ذكرى وفاته.. تعرف على إسهامات سعد الله ونوس في الأدب المسرحي

كلمة الدكتور محمود السيد أثناء انعقاد الدورة الـ89 لمجمع اللغة العربية بالقاهرة

اتهمونا بالكذب وسرقة الحضارة.. رد الدكتور زاهي حواس على أزمة فيلم «كليوباترا»

الأربعاء 17 مايو.. «مراسم القصير» خلال معرض فني لقصور الثقافة بالهناجر

خلال ندوة صدى البلد|الشاعر زين العابدين فؤاد يحكي ذكرياته مع أحمد فؤاد نجم

أهمية الثقافة القانونية في الحياة العملية.. ندوة بمنتدى نقل الخبرة بالهيئة العامة

يستمر حتى الخميس.. قصور الثقافة تقدم «عادلون» على مسرح الإقليمية ببورسعيد

ترشيحاتنا

بمشاركة سوريا.. ملك الأردن: أثق في نجاح القمة العربية المقرر عقدها بجدة

تركيا.. استقالة مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري احتجاجا على نتائج الانتخابات

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

خسائر بالملايين.. القصة الكاملة لحريق معرض شباب بني سويف| وتعويضات عاجلة للمتضررين

دعاء الأرق .. إذا أويت إلى الفراش ردد 35 كلمة نبوية للنوم السريع

زفاف يتحول لمأتم.. شاحنة تدهس سيارات زفة بالأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف يتحول لمأتم.. شاحنة تدهس سيارات زفة بالأردن

مزايا تكوين الأسرة

كامل العدد.. انطلاق دراما «شحاتين وحرامية» بمسرح قصر ثقافة العريش| صور

بعد صورة على موتوسيكل.. الشرطة تلاحق أميتاب باتشان

فيديو

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

تفاصيل وخطوات التقديم على أراضي الاستثمار التابعة للإسكان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ