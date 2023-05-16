كامل العدد.. انطلاق دراما «شحاتين وحرامية» بمسرح قصر ثقافة العريش| صور

شهد مسرح قصر ثقافة العريش، مساء الاثنين، عددا غير مسبوق من أبناء العريش ومحافظة شمال سيناء لحضور الدراما الاستعراضية الغنائية «شحاتين وحرامية»، في انطلاق موسم العروض المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة شمال سيناء.

القصة

تدور الأحداث حول مجموعة من اللصوص والشحاذين، يرأسهم زعيم يقرر سرقة الأغنياء وإعطاء الفقراء وكان هاربا وهو يخطط لتنفيذ هدفه، حتى ظهرت فرقة هزلية تسمى فرقة المفتش هريسة، تطوعت للبحث عنه للحصول على مكافأة 50 ألف جنيه، وهكذا تدور بقية الأحداث في صراع حتى يتم القبض عليه وتسليمه إلى العدالة.

عرض شحاتين وحرامية

الدراما الغنائية الاستعراضية تأليف د. عاطف عبد الرحمن، أشعار عبد الكريم الشعراوي، ألحان أحمد سعد، غناء كل من يحيى هنواتي، أحمد شبل، آمال محمود، مساعد مخرج روان الشريف، مخرج منفذ أحمد ناجي، سينوغرافيا وإخراج يوسف وهدان، ويستمر العرض حتى الأربعاء 17 مايو الحالي.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافي، حيث تشهد العريش زخما ثقافيا بفعاليات تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة، والتي تشهد حاليا فعاليات الملتقى الثقافي الحادي عشر "أهل مصر" لما يقرب من 100 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية من محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان، ومن الشلاتين وحلايب وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة القاهرة، وتستقبل قريبا اختبارات وتدريبات مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل، في ضوء تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية لوزارة الثقافة بأرض الفيروز.