عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فنيات الجلود وسعف النخيل في ورش فنية بالقصير وسفاجا بالبحر الأحمر

بيت ثقافة القصير
بيت ثقافة القصير

نظم فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الورش الفنية واللقاءات الثقافية التي شهدتها مواقعه التابعة خلال اليومين الماضيين، والمقدمة للرواد وجمهور المستفيدين. 

 

بيت ثقافة القصير 

 

ورشة جلود

 

في بيت ثقافة القصير نفذت ورشة "جلود وسعف وجينز" بالتعاون مع الجمعية العالمية للشبان المسلمين بالقصير، وتستمر لمدة خمسة أيام مع المدربة انتصار ياسين مدربة الجلود، والمدربة نرمين نبيل مدربة السعف، وبدأت المدربتان بتوضيح الخامات المستخدمة لعمل أشكال فنية باستخدام سعف النخيل، وعمل خواتم وحزام وأطباق وأساور ومحفظة، وقامت انتصار ياسين مدربة الجلود بتوضيح الخامات المستخدمة، بالإضافة إلى ورشة تدوير القماش الجينز مع المدربة زينب عبدالكريم وقامت بعمل شنطة من قماش الجينز القديم ، كما نظم البيت يوما مفتوحا للأطفال بحضانة جمعية الشبان المسلمين وورشة حكي بعرائس القفاز وحكاية عن الصدق وألعاب ترفيهية بالبالونات والكراسي.

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

الشاعر زين العابدين فؤاد يعلن إصابته بفيروس كورونا

نضال عمر مكرم.. في ذكرى عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي بدلا منه

رواياته تجسد الواقع والبسطاء.. محطات من حياة الأديب الفرنسي ألفونس دوديه

في ذكرى ميلاده.. أبرز أعمال الكاتب الإنجليزي بروس تشاتوين

العريش تستقبل الملتقى الثقافي الحادي عشر من البرنامج الرئاسي«أهل مصر».. الأحد

«بونابرت يطل على أبو الهول».. أشهر لوحات الرسام الفرنسي جان ليون جيروم

في ذكرى ميلاد رائد الواقعية| صلاح أبو سيف يوثّق الفيلم المصري في تاريخ السينما العالمية

رابطة الكتاب الأردنيين تحيي الذكرى الخامسة والعشرين للشاعر إلياس جريس

في ذكراه.. مصطفى صادق الرافعي| معجزة الأدب العربي

 

مكتبة الخالدين بسفاجا  

 

ورشة تعليم الرسم

 

وفي مكتبة الخالدين بسفاجا نفذت ورشة فنية مع المدرب إبراهيم عبدالله قام خلالها بتعليم الأطفال الرسم باستخدام قلم رصاص وألوان خشب، بالإضافة إلى ورشة فنية للرسم الحر مع خالد عوض باستخدام ألوان خشب، ورق كانسون.

قصر تقافة الغردقة 

وشهد الجانب الثقافي لبرنامج الفرع، لقاء أدبيا بقصر ثقافة الغردقة لمناقشة قضايا الأدب والشعر وتذوق بعض قصائد الشعر لأعلامه مثل صلاح جاهين وفؤاد حداد ومنها قصيدة على باب الله للشاعر فؤاد حداد، كما شارك الشعراء بعضا من رباعيات صلاح جاهين، إضافة إلى قصائد أخرى لهم أظهرت مواهبهم الشعرية. 

الفعاليات ضمن برنامج مايو الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ونظمها فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث يتضمن برنامج الفرع عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة لرواد المواقع الثقافية على مدار الشهر. 

 

فرع ثقافة البحر الأحمر

IMG-20230513-WA0040
IMG-20230513-WA0040
IMG-20230513-WA0045
IMG-20230513-WA0045
IMG-20230513-WA0039
IMG-20230513-WA0039
IMG-20230513-WA0038
IMG-20230513-WA0038
IMG-20230513-WA0048
IMG-20230513-WA0048
ثقافة البحر الأحمر بيت ثقافة القصير مكتبة الخالدين بسفاجا قصر ثقافة الغردقة رباعيات صلاح جاهين المخرج هشام عطوة قصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منتخب مصر يكشف موقف لاعبي الأهلي من المشاركة أمام غينيا

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

450 جنيها الآن|هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

ترشيحاتنا

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

مع اقتراب عيد الأضحى.. أسعار اللحوم البلدي في الأسواق اليوم الأحد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 والقنوات الناقلة

أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2023 .. صور

مدة التطبيق 6 شهور.. تفاصيل هامة بشأن شراء الذهب من الخارج

هل يصل الكيلو لـ 350 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أطعمة غنية بالكالسيوم تعالج آلام المفاصل وتقوي العظام.. تعرف عليها

البامية تهزم السرطان.. فوائد أخرى اكتشفها

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ