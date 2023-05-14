فنيات الجلود وسعف النخيل في ورش فنية بالقصير وسفاجا بالبحر الأحمر

نظم فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الورش الفنية واللقاءات الثقافية التي شهدتها مواقعه التابعة خلال اليومين الماضيين، والمقدمة للرواد وجمهور المستفيدين.

بيت ثقافة القصير

ورشة جلود

في بيت ثقافة القصير نفذت ورشة "جلود وسعف وجينز" بالتعاون مع الجمعية العالمية للشبان المسلمين بالقصير، وتستمر لمدة خمسة أيام مع المدربة انتصار ياسين مدربة الجلود، والمدربة نرمين نبيل مدربة السعف، وبدأت المدربتان بتوضيح الخامات المستخدمة لعمل أشكال فنية باستخدام سعف النخيل، وعمل خواتم وحزام وأطباق وأساور ومحفظة، وقامت انتصار ياسين مدربة الجلود بتوضيح الخامات المستخدمة، بالإضافة إلى ورشة تدوير القماش الجينز مع المدربة زينب عبدالكريم وقامت بعمل شنطة من قماش الجينز القديم ، كما نظم البيت يوما مفتوحا للأطفال بحضانة جمعية الشبان المسلمين وورشة حكي بعرائس القفاز وحكاية عن الصدق وألعاب ترفيهية بالبالونات والكراسي.

مكتبة الخالدين بسفاجا

ورشة تعليم الرسم

وفي مكتبة الخالدين بسفاجا نفذت ورشة فنية مع المدرب إبراهيم عبدالله قام خلالها بتعليم الأطفال الرسم باستخدام قلم رصاص وألوان خشب، بالإضافة إلى ورشة فنية للرسم الحر مع خالد عوض باستخدام ألوان خشب، ورق كانسون.

قصر تقافة الغردقة

وشهد الجانب الثقافي لبرنامج الفرع، لقاء أدبيا بقصر ثقافة الغردقة لمناقشة قضايا الأدب والشعر وتذوق بعض قصائد الشعر لأعلامه مثل صلاح جاهين وفؤاد حداد ومنها قصيدة على باب الله للشاعر فؤاد حداد، كما شارك الشعراء بعضا من رباعيات صلاح جاهين، إضافة إلى قصائد أخرى لهم أظهرت مواهبهم الشعرية.

الفعاليات ضمن برنامج مايو الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ونظمها فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث يتضمن برنامج الفرع عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة لرواد المواقع الثقافية على مدار الشهر.

فرع ثقافة البحر الأحمر

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