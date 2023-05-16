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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: مروان عطية يقلق جمهور الأهلي.. ومنة زكي تثير الجدل بفستان قصير

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

شارك لاعب النادي الأهلي، مروان عطية، ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “يارب أنت الشافي المعافي”. 

 

بفستان قصير.. منى ذكي تتألق في ظهور مميز

شاركت الفنانة منى زكي، صوراً جديدة لها في جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بفستان أسود قصير، في لوك كلاسيكي أنيق، وخطفت الأنظار بأحدث ظهور. 

 

غياب طارق حامد عن مباراة اتحاد جدة ضد الهلال بسبب الإصابة

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، اصابة طارق حامد لاعب الاتحاد السعودي.

وكتب عبر فيسبوك: “الاتحاد يفتقد لخدمات طارق حامد أمام الهلال غدًا في الدوري السعودي بسبب الإصابة”.

إصابة طارق حامد الفنانة منى زكي النادي الأهلي جمهور الأهلي طارق حامد مروان عطية

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