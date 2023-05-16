موجز السوشيال: مروان عطية يقلق جمهور الأهلي.. ومنة زكي تثير الجدل بفستان قصير

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك لاعب النادي الأهلي، مروان عطية، ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “يارب أنت الشافي المعافي”.

شاركت الفنانة منى زكي، صوراً جديدة لها في جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بفستان أسود قصير، في لوك كلاسيكي أنيق، وخطفت الأنظار بأحدث ظهور.

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، اصابة طارق حامد لاعب الاتحاد السعودي.

وكتب عبر فيسبوك: “الاتحاد يفتقد لخدمات طارق حامد أمام الهلال غدًا في الدوري السعودي بسبب الإصابة”.