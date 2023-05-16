المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل الطفل مالك بطل التايكوندو بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بمعاقبة المتهم بقتل الطفل مالك محمد 10 سنوات بطل التايكوندو على مستوى الجمهورية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، عما نسب إليه من تهمة القتل الخطأ للطفل أثناء التواجد في حفل عرس بمنطقة الروضة بدائرة القسم.



وتبين قيام المتهم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش في الهواء أثناء تواجده في حفل عرس بمنطقة الروضة بشبرا الخيمة وحينها كان الطفل مالك محمد ذات يقف في البلكونة ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته وذلك حسب تقرير الصفة التشريحية.

وأكدت أوراق القضية أن المتهم حاز وأحرز سلاح ناري فرد خرطوش بدون ترخيص من الجهات المختصة التي تسمح له بذلك.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة شبرا الخيمة، بوصول طفل مصاب بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء وقوفه في بلكونة منزله بمنطقة الروضة وهو ما أسفر عن إصابته ودخوله في غيبوبة لمدة 70 يوم وبعدها توفي متأثرا بإصابته.