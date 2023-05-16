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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"بلدى أمانة".. قومى المرأة بأسوان يطلق حملة توعوية لطرق الأبواب بـ50 قرية

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

انطلقت فعاليات الحملة التوعوية الأولى لطرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة " التى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون الجهات المعنية داخل 50 من قرى (حياة كريمة) بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وقالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، إن ذلك يأتى ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والمعيشى والثقافى للمرأة ولمختلف أفراد الأسرة .

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 بلدى أمانة

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن الحملة تستمر على مدار خمسة أيام حيث تضمن اليوم الأول والثانى لها تنفيذ 2500 زيارة منزلية إستهدفت توعية حوالى 11633 رجل وسيدة وطفل وذلك بمشاركة مجموعة متميزة من الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين ، بالإضافة إلى العلماء والقيادات الدينية.

وأشارت إلى أن فعاليات الحملة تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية لرفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية ، وعمل محاكاة لأساليب وطرق مواجهة الشائعات والتصدى لها بطرق بسيطة .

وأضافت أنها تهدف أيضا لتعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء والمشاركة بإيجابية لحماية إستقرار الوطن وحفظ أمن وسلامة المجتمع ، بالإضافة إلى نشر التوعية بمعدلات التنفيذ بالمشروعات القومية الجارية ، مع التعريف بدورها فى تحسين جودة الحياة للأهالى والمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بقرى (حياة كريمة ) .

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تنمية الأسرة

وأوضحت هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان أن الفعاليات شملت أيضاً تنظيم أمسية ثقافية تضمنت رفع الوعى بالأهداف الرئيسية لمشروع تنمية الأسرة المصرية ، بجانب تنظيم مجموعة من العروض الفنية والإستعراضية التى شهدها عدد كبير من أهالى قرية العطوانى بمركز إدفو .

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد تفقد القافلة الإغاثية الغذائية المهداه من الجمعية الشرعية الرئيسية لصالح الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية ، والمستشار حسن أبو صليب نائب الأمين العام حيث يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على التنسيق الدائم مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى .

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