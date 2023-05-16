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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 70%.. القوات الروسية تدمر لواء أوكراني كامل في دونيستك

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان جاجين، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية دمرت  ما لا يقل عن 70٪ من لواء هجوم أوكراني بالقرب من مارينكا في منطقة دونيتسك، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال جاجين، إن اللواء 79 الأوكراني للهجوم الجوي حاول الانسحاب اليوم بدعم من مدفعيته لكن القوات الروسية أحبطت المحاولة، لافتا إلى أن العدو لديه إمدادات محدودة من الذخيرة، والمدفعة الروسية تسيطر على الطرق القريبة من مارينكا، وتم تدمير ما لا يقل عن 70٪ من اللواء الأوكراني.‏

‏وأضاف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن الجيش الأوكراني فقد أيضا كمية كبيرة من المعدات في المعركة.‏

‏ومن جانبه، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيستك الشعبية، دينيس بوشيلين، في وقت سابق، إن الوضع في منطقة مارينكا معقد بسبب الانتشار المستمر لاحتياطيات الجيش الأوكراني لكن القوات الروسية استمرت في المضي قدما.‏

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