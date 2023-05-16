مفاجأة.. الزمالك يقرر تجميد نجم الفريق

شارك أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "مصدر داخل الزمالك: أوسوريو قرر تجميد يوسف أسامة نبيه عن المشاركة بسبب توقيعه لبيراميدز".

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره أسوان يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك وأسوان في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.