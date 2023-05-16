الخارجية السورية: إعادة الإعمار تعيق عودة اللاجئين.. فيديو

أفاد جمال الوصيف، مراسل القاهرة الإخبارية في الجامعة العربية، بانتهاء الجلسة الأولى من الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ32 في جدة.

وأكد الوصيف، مشاركة وفد سوري في اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربية لأول مرة منذ 12 عاما، مشيرا إلى تسليم رئاسة القمة العربية من الجزائر إلى السعودية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي بجانب الأزمات السودانية والليبية واليمنية وكذلك الملفات المطروحة على القمة العربية التنموية المزمع عقدها في موريتانيا نهاية العام.

ونقل تصريحا لمعاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، إذ أشار الأخير في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" إلى أن ما يعيق عودة اللاجئين هو إعادة إعمار سوريا، بجانب منع الكثير من المساعدات التي تصل إلى دمشق.