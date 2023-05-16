تفاصيل عرض خمسة أفلام من أربع دول عربية في أيام القاهرة السينمائية

تشارك MAD solutions بخمسة أفلام تتولى توزيعهم من أربع دول عربية في النسخة السادسة من أيام القاهرة السينمائية والتي تقام في سينما زاوية بوسط البلد خلال الفترة من 17 مايو إلى 10 يونيو المقبل، وهم السوري نزوح لسؤدد كعدان، والفلسطيني علم لفراس خوري والتونسيين تحت الشجرة لأريج السحيري وجزيرة الغفران لرضا الباهي والمغربي The Damned Don’t Cry لفيصل بوليفة.



نبذة عن الأفلام المشاركة ومواعيد عرضها:



نزوح من تأليف وإخراج سؤدد كعدان، ومن بطولة كندة علوش وسامر المصري وحلا زين ونزار العاني ودارينا الجندي، وحصل على جائزتين في مهرجان فينيسيا. ويحكي قصة عائلة سورية تواجه صراعات داخلية بعد تدمير بيتهم وتتغير حياة الطفلة زينة بعد مشادات بين أمها وأبيها حول قرار مصيري بالرحيل.



تحت الشجرة من إخراج أريج السحيري ويشاركها تأليف الفيلم غالية لاكروا، باقي همان، وبطولة فداء الفضيلي، فاتن الفضيلي، أماني الفضيلي ، سمر سيفي، وعبد الحق المرابطي، وكان قد وقع عليه الاختيار ليصبح ممثل تونس في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لعام 2023. تدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد أثناء موسم الحصاد الصيفي بين الأشجار، حيث يعمل مجموعة من المراهقين تحت أعين العمّال الأكبر سنًا، ويختبرون مشاعر الحب، ويحاولون فهم بعضهم البعض، كما يستكشفون عالم بناء العلاقات القوية.



عَلَم من تأليف وإخراج فراس خوري، بطولة محمود بكري وسيرين خاص وصالح بكري ومحمد كراكي، وحصد 3 جوائز في أحدث دورات مهرجان القاهرة منها أفضل فيلم، وتدور أحداثه حول تامر؛ مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى عَلَم تقلب حياته رأساً على عقب.



The Damned Don’t Cry من تأليف وإخراج فيصل بوليفة، ومن بطولة عبد الله الحجوجي، وعائشة تباي، والممثل الفرنسي أنطوان رينارتز، حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. يتتبع الفيلم فاطمة الزهراء وابنها المراهق سليم بينما يتنقلون من مكان إلى آخر هرباً من الفضيحة الأخيرة التي تورطت فيها فاطمة



جزيرة الغفران تأليف وإخراج رضا الباهي ويشارك في بطولته علي بنور ومحمد علي بن جمعة وباولا فيني وكاتيا جريكو وباديس الباهي والنجمة الإيطالية كلوديا كاردينالي، وتدور أحداث الفيلم في مدينة جربة بتونس تلك المدينة الساحلية الساحرة التي يعيش فيها العديد من الأعراق والديانات، حيث يعود أندريا،الكاتب البارع الذي يبلغ من العمر 60 عاماً إلى الجزيرة؛ موطنه الأصلي، لينفذ آخر أمنيات والدته روزا، وهناك تستيقظ بداخله ذكرياته القديمة، لتدفعه إلى ماضٍ مؤلم.