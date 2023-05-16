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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى قمر يرقص مع ابنه تيام في العرض الخاص لفيلم الصف الأخير

صدى البلد

حرص الفنان مصطفى قمر، على دعم نجله تيام في أول بطولة مطلقه له من خلال فيلم الصف الأخير، وحضر معه العرض الخاص وسط هتاف الحاضرين لهم، كما رقص مع ابنه على هتافات الجمهور.

كان تيام قمر، كشف عن الأسباب التي حمسته لفيلم الصف الأخير الذي ينطلق عرضه في السينما غدا، ويقام عرض خاص له اليوم في إحدى السينمات الكبرى في المعادي.

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وقال "تيام": تحمست للفكرة منذ قراءة السيناريو، فالقصة جديدة ومختلفة، ودوري مختلف ويضاف لرصيدي في المشوار الكبير الذي ينتظرني، كما انني كنت متحمس للعمل مع الفنان بيومي فؤاد فهو موهوب ويحب عمله وتعلمنا منه.


وأعلنت الشركة المنتجة لفيلم "الصف الأخير" بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، انطلاق عرض العمل في دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، والأردن، يوم 18 مايو، بعد يوم واحد من طرحه في شباك التذاكر بالسينما المصرية.

وتدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

بوستر فيلم “الصف الأخير”

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم “الصف الأخير” للمخرج شريف محسن، ومن المقرر انطلاقه في دور العرض المصرية غدا.

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