عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم، الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. لطيف في أول الليل.. مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحذّرت الهيئة- في بيان - من شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة، مع ارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر واحد، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 34 18
العاصمة الإدارية 34 17
6 أكتوبر 35 17
بنهــــا 33 18
دمنهور 34 18
وادى النطرون 35 17
كفر الشيخ 32 18
المنصورة 33 18
الزقازيق 34 19
شبين الكوم 34 18
طنطا 32 17
دمياط 27 18 
بورسعيد 26 19
الإسماعيلية 36 18
السويس 34 17
العريش 30 18
رفح 29 18
رأس سدر 34 18
نخل 36 12
كاترين 29 11
الطور 33 21
طابا 35 19
شرم الشيخ 36 24
الإسكندرية 25 17
العلمين الجديدة 24 18
مطروح 23 17
السلوم 25 16
سيوة 30 20
رأس غارب 35 22
الغردقة 35 23
سفاجا 36 22
مرسى علم 35 23
شلاتين 33 23
حلايب 30 20
أبو رماد 31 22 
رأس حدربة 30 21
الفيوم 36 18
بني سويف 37 19
المنيا 38 20
أسيوط 39 20
سوهاج 38 21
قنا 40 21
الأقصر 41 22
أسوان 41 23
الوادى الجديد 40 19
أبوسمبل 41 21
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية
العظمى الصغرى
مكة 42 29
المدينة 39 27 
الرياض 42 27
المنامة 34 29
أبوظبى 40 29
الدوحة 37 29
الكويت 39 23
دمشق 35 15
بيروت 26 20
عمان 33 16
القدس 31 16
غزة 26 19
بغداد 39 22
مسقط 39 32
صنعاء 28 14
الخرطوم 43 29
طرابلس 25 20
تونس 25 16
الجزائر 19 15
الرباط 23 13
نواكشوط 28 21
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:
العظمى الصغرى
أنقرة 25 12
إسطنبول 19 14
إسلام آباد 38 23
نيودلهى 41 28
جاكرتا 33 24
بكين 28 15
كوالالمبور 34 25
طوكيو 29 18
أثينا 25 15
روما 20 12
باريس 18 07
مدريد 24 08
برلين 15 05
لندن 18 09
مونتريال 11 05
موسكو 23 13
نيويورك 19 09
واشنطن 22 09
أديس أبابا 25 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

هبوط جديد .. أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم

علامات وجود الجن في البيت.. 11 أمرا يحدث لك فكم رأيت وسمعت؟

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

4.37 ريختر .. إعلان عاجل من البحوث الفلكية بوقوع زلزال

قرار عاجل للنيابة العامة ضد سائق قتل مهندسًا بجرافة لودر بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

الحبس الاحتياطي الأهم| برلماني يعلن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمواكبة العصر|فيديو

قبل جولة الإعادة.. أردوغان يعتزم زيارة مناطق الزلزال

بالأسماء .. شوبير يكشف أصحاب المناصب الجديدة بقطاع الناشئين بالأهلي

تأجيل مباريات الأهلي .. ثروت سويلم يكشف موعد انتهاء الدوري

تجربة رمضان صبحي.. ناقد رياضي يهاجم نجم الزمالك بعد انتقاله لـ بيراميدز

قطر تعتقل 6 إيرانيين انتهكوا مياهها الإقليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة إفطار من مكونين فقط تعد سر رشاقة حفيدة ملكة بريطانيا..تعرف عليها

اعرفها.. طرق بسيطة تحميك من الإصابة بمرض السكري

أنواع الحساسية عند الأطفال وأعراضها.. احذريها

احترس.. أدوية ومسكنات تسبب القرحة الهضمية

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ