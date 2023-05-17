أخبار الفن| النجوم يحتفلون بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. و20 تصريحًا جريئًا لرانيا يوسف

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..
بيشجعوني ألبس قصير.. رانيا يوسف تكشف علاقتها ببناتها في أحدث لقاء
كشفت الفنانة رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج The Blind Date Show أن علاقتها ببناتها علاقة أصدقاء، مؤكدة أنها تأخذ رأيهما في أبسط الأشياء.
وأضافت رانيا يوسف خلال اللقاء: “بناتي متفتحين ويحبون اللبس القصير وهم من يشجعوني على ارتدائه إلا أنني أفضل خلال ذهابي لأي مناسبة أن أرتدي ما يناسبني فقط بغض النظر عن شكله أو مظهره”.
جمل عربي.. محمد رمضان يصور أغنية جديدة في أمريكا
استغل الفنان محمد رمضان تواجده في أمريكا وقام بتصوير أغنية جديدة هناك في شوارع أمريكا المختلفة.
ونشر رمضان مجموعة من الفيديوهات الخاصة بتصوير الأغنية وعلق عليها قائلا: لأول مرة جمل عربي في شوارع ميامي.. ثقة في الله نجاح.
80 سنة زعامة.. عادل إمام بدأها من مسرح الجامعة وصنع هؤلاء النجوم
يحتفل اليوم الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82 حيث إنه من مواليد 17 مايو عام 1940.
بأغنية رايقة.. عمرو دياب يتصدر تيك توك في شرق آسيا
تصدّرت أغنية "رايقة" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع تيك توك في شرق آسيا وتحديدا في دولة أندونيسيا٫ وفي سابقة هي الأولى من نوعها ،تداول عدد كبير من الشباب والفتيات في أندونيسيا مقاطع فيديو لهم وهم يغنون أغنية رايقة لعمرو دياب .
لسه مخرجتش للنور.. رامي جمال يكشف كواليس تعاونه مع المطرب النقاش
أكد النجم "رامي جمال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "انا محاط بمجموعة مبدعين كلهم يحبون الفن وأنا محظوظ بهم.
بحب الشورتات والمايوهات..أجرأ 20 تصريحًا لرانيا يوسف في The Blind Date Show
كشفت الفنانة رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج The Blind Date Show عن كثير من الجوانب الخفية عن جمهورها سواء كانت علاقتها ببناتها أو والدتها. وحرصت رانيا يوسف خلال اللقاء عن الحديث عن أزواجها الثلاثة وسبب الطلاق منهم وعيب كل واحد فيهم ونرصد فى هذا التقرير 20 تصريح أدلت بهم رانيا يوسف خلال هذا اللقاء
كل سنة وانت زعيم .. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد عادل إمام
مع بداية يوم 17 من شهر مايو الحالى حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده والذى يحتفل به اليوم.