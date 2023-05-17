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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد عادل إمام..

نجيب ساويرس لـ الزعيم: أشكرك عن كل ضحكة ضحكناها بالنيابة عن جيلي

الزعيم عادل إمام
الزعيم عادل إمام برفقه نجيب ساويرس

هنأ رجل الأعمال نجيب ساويرس، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب نجيب ساويرس: “كل سنة وانت طيب يا جميل … بالنيابة عن جيلى أشكرك عن كل ضحكة ضحكناها وكل لحظة سعادة اديتهالنا .. أشكرك على مدرسة المشاغبين والواد سيد الشغال والارهاب والكباب وطيور الظلام ربنا يبعدهم عنك وعنا.. عيد ميلاد سعيد يا زعيم وربنا يديك الصحة وبس ويبعد عنك ولاد الحرام”.

ويحتفل اليوم الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82 حيث أنه من مواليد 17 مايو عام 1940.

 

أهم مسرحيات الزعيم

ومن أهم المسرحيات التي قدمها الزعيم على خشبة المسرح مسرحية شاهد مشفش حاجة والواد سيد الشغال وأيضا مسرحية الزعيم وبودي جارد التى اختتم بها عمله المسرحي وظلت على خشبة المسرح ما يقرب من 11 عام.

 

أهم أفلام الزعيم

الزعيم رغم كونه كوميديان إلا أنه قدم في السينما العديد من الأدوار المختلفة والتي من الصعب علينا رصدها في تقرير واحد ولكن كان عادل إمام حريص على تنويع أدواره في السينما وأيضا في التلفزيون فقدم الكوميديا في شعبان تحت الصفر ورجب فوق صفيح ساخن وأيضا لا ننسي فيلم على باب الوزير وعنتر شايل سيفه

كما قدم أيضا ادوار مختلفة عن الكوميديا في شخصية فهمي عبد الهادي في فيلم حتي لايطير الدخان وأيضا فيلم الهلفوت الذي أعتبره البعض من أهم الأفلام التى تناقش قضية فئة معينة من الجمهور وهي الفئة المهمشة والتي كان يجسدها الزعيم في الفيلم.

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