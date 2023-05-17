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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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وقالت “شاكر” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية المصرية، اليو، الأربعاء، إن اليوم تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، لافتة إلى أنه بداية من غدًا الخميس، ستعود درجات الحرارة للانخفاض، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 29 والـ 30 درجة مئوية، ومتوقع استمرار هذه الأجواء حتى منتصف الأسبوع المقبل.
 

ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن فترة الظهيرة تزيد فيها الأجواء الحارة نسبيًا فترة؛ وذلك بسبب زيادة سطوع أشعة الشمس ، مؤكدة أهمية استخدام “كاب” أو “شمسية” تجنبًا للإصابة بالإجهاد الحراري أو الضربات الشمسية 

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء معتدلة تمامًا باقي فترات النهار، بجانب ما تشهده فترة الليل من تحسن في الحالة الجوية، مشيرة إلى أنه من ناحية الملاحة البحريةفهي معتدلة تمامًا، منوهة بأن هناك تكون لشبورة خفيفة في ساعات الصباح الباكر ولكنها غير مؤثرة.

العظمى الصغرى

  • القاهرة 37 - 19
  • الإسكندرية 26 - 17
  • الإسماعيلية 37 - 18
  • الغردقة 42 -22
  • أسوان 44 - 27
  • سوهاج 42 - 22
  • المنيا 39 - 19
     

طقس اليوم الأربعاء
 

وفي جهته، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، إن اليوم هناك استمرار فى ارتفاع درجات الحرارة، واليوم هو الذروة فى تلك الارتفاعات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري نهارا إلى 34 درجة مئوية، و41 درجة على المناطق الجنوبية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء اليوم حارة نهارا على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد، ومن دافئة إلى مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، ومع غياب أشعة الشمس تبدأ الكتل الهوائية الشمالية تؤثر علينا ويكون هناك إنخفاض فى درجات الحرارة خلال فترة الليل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، أن الأجواء تكون مائلة للبرودة ليلا فى أغلب محافظات البلاد، حتي القاهرة الكبري، والأجواء معتدلة فى المناطق الجنوبية، إضافة إلى اليوم فى فترات المساء وساعات المغرب يكون هناك نشاط نسبي للرياح يزيد من إحساسنا بإنخفاض درجات الحرارة والبرودة.
 

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس طقس اليوم درجات الحرارة توك شو صدى البلد

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