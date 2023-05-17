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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقناع علي وجهه.. تامر حسني يشوق الجمهور لفيلم تاج بالبوستر الرسمي

فيلم تاج
فيلم تاج

شوق الفنان تامر حسني، متابعيه لصدور فيلمه الجديد والذي يحمل اسم “تاج”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر تامر حسني ، صورة البوستر الرسمي للفيلم، وعلق كاتبًا: “نهاركم جميل باذن الله الصورة الرسمية التشويقية الثانية لفيلم تاج”.

وأعلنت الشركة المنتجة لفيلم تاج ، الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني ، عن موعد طرحه فى دور العرض السينمائية . 

وكشفت الشركة المنتجة، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك، أن العمل من المقرر طرحه يوم 28 يونيو المقبل ، فى مصر والوطن العربي . 

وانضمت الفنانة دينا الشربيني مؤخراً الى فريق عمل فيلم تاج ، بجانب كل من الفنان تامر حسني وساندي ، والعمل من إخراج سارة وفيق.

الفنان تامر حسني تامر حسني تاج فيلم تاج دينا الشربيني

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