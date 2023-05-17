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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الجزائري: القضية الفلسطينية تأتي على أولوية العمل العربي المشترك

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري

أكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، أن القضية الفلسطينية تأتي علي أولوية العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني جراء الانتهاكات الإسرائيلية.

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ورحب "رمطان لعمامرة" خلال كلمته في فعاليات الاجتماع الوزاري للقمة العربية في جدة، بعودة سوريا لجامعة الدول العربية مرة أخرى، موضحاً أن التحديات التي يشهدها العالم حالياً وما تنبؤ به من بوادر إعادة تشكيل موازين القوي يجب أن تستوقفنا لتدارك استكشاف سبل التاقلم معها والمساهمة كمجموعة موحدة.

وتابع وزير الخارجية الجزائري، أن الجزائر تتطلع علي قمة جدة علي انها فرصة متجددة وتكثيف الجهود لكسب رهانات العمل العربي المشترك.

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