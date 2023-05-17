الزمالك يتفاوض مع لاعبه التونسي لتجديد عقده.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن بدء التفاوض من قبل نادي الزمالك مع اللاعب حمزة المثلوثي لتجديد عقده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك".

وكتب أحمد حسن: “الزمالك يبدأ التفاوض مع التونسي حمزة المثلوثي لتجديد عقده”.

على جانب آخر، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم استقر على سفر أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق للأبيض، إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحوصات طبية بسبب تجدد إصابته في الظهر.

ويعاني فتوح من إصابة بتمزق في مفصل عضلة الحوض، ما تسبب في غيابه لفترة طويلة عن الفريق.