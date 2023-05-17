ندوة لاعلام العريش حول العادات والتقاليد وتأثيرها على القضية السكانية

انتهت ظهر اليوم الندوة الإعلامية التى نفذها مركز إعلام العريش محافظة شمال سيناء ، التابع للهيئة العامة للاستعلامات حول العادات والتقاليد وتأثيرها على الزيادة السكانية وحاضر فيها نوال سالم مدير المجلس القومى للسكان بشمال سيناء وذلك بمقر مؤسسة مدينتى لتنمية المجتمع المحلي وحضرها مها عايش مسئول مؤسسة مدينتى واشرف وادار اللقاء من الإعلام نجوى ابراهيم وحضرها جمهور من أعضاء المؤسسة.

وتحدثت نوال سالم فى البداية عن مدى وعى الجيل الجديد بالقضية السكانيه واعتماد المجتمع على العمالة مما يساهم فى ترسيخ فكرة الإنجاب خاصة الرغبة فى إنجاب الذكور وأشارت إلى خطورة الاميه والفقر على المجتمع وأهمية ان يكون النمو الاقتصادى سابقا على النمو السكانى بخمسة أضعاف

وتناولت أضرار كثرة الإنجاب على صحة الأم .

ومن العادات والتقاليد تعدد الزوجات وزواج الفتيات فى سن مبكرة مما يسبب أضرار جسمانية ويضيع حقوق الفتاه القانونية فى حالة وفاة الزوج.

ومن الاستفسارات التى تم الرد عليها اثناء اللقاء هل الزيادة السكانية تؤثر على شمال سيناء وهل موجودة بالفعل بالمحافظة.

ماهو السن المناسب لزواج الفتاه

لماذا توافق المرأة على وجود زوجه ثانيه وثالثه؟

وكان من أهم التوصيات فى اللقاء

ضرورة وجود لغة حوار بين الزوجين فى الإنجاب وتكوين الأسرة وتربية الأبناء.

ضرورة عمل ندوات توعية للمقبلين على الزواج ومبادرات داخل المنازل لتوعية الأسر بالفهم الصحيح للقوامه داخل الأسرة.

والحرص على عدم زواج الفتاه فى سن مبكرة لتجنب أضراره الصحيه والقانونيه وعدم تفضيل الذكر على الأنثى.