20 يوما.. أحمد حسن يصدم جمهور الأهلي بسبب غياب الشناوي عقب إصابته

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن مدة غياب حارس مرمي نادي الأهلي محمد الشناوي عقب أصابته، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر في الأهلي .. نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد الشناوي أثبتت غيابه لمدة ٢٠ يوما”.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، حجم إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، ومدة غيابه عن مباريات المارد الأحمر المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على أون سبورت إف إم: "الأشعة أثبتت إصابة الشناوي بشد في السمانة وسيغيب عن المشاركة لمدة أسبوعين".