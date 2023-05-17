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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في 24 ساعة.. روسيا تعلن مقتل 735 جنديا أوكرانيا وإسقاط 19 مسيرة

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 735 جنديا ومرتزقا ودمرت له مستودع ذخيرة ضخم ومجهز في نيكولاييف، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن الصواريخ الروسية الدقيقة بعيدة المدي اصابة مستودع ذخيرة كبير مجهز على أراضي شركة لإصلاح السفن في مدينة نيكولاييف.

وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أن القوات الروسية نجحت في إسقاط 19 مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى اعتراض 9 صواريخ هايمارس أمريكية.

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وفي وقت سابق، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان جاجين، إن القوات الروسية دمرت  ما لا يقل عن 70٪ من لواء هجوم أوكراني بالقرب من مارينكا في منطقة دونيتسك، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال جاجين، إن اللواء 79 الأوكراني للهجوم الجوي حاول الانسحاب اليوم بدعم من مدفعيته لكن القوات الروسية أحبطت المحاولة، لافتا إلى أن العدو لديه إمدادات محدودة من الذخيرة، والمدفعة الروسية تسيطر على الطرق القريبة من مارينكا، وتم تدمير ما لا يقل عن 70٪ من اللواء الأوكراني.‏

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