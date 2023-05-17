تعرف على الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بقطاع صندوق التنمية

تُقام خلال الفترة من 18 مايو إلى 24 مايو، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية.



الخميس 18 مايو



قصر الامير طاز :

• أمسية شعرية غنائية " فى حب مصر "، الشاعر الإعلامي أسامة سمير والمجموعة .



• ورشة فنية "اطبع تيشيرتك بإيديك"، 7 م.



سينما الهناجر :



• عروض المدرسة العربية للسينما بالتعاون مع اكاديمية الفنون،7 م.



قبة الغورى :



• حفل عازف العود " يوسف عباس " وفرقته الموسيقية، 8 م، سعر التذكرة 90 جنيه.



بيت السحيمى :



• عرض فرقة كردان قيادة على المنسي، 7 م، سعر التذكرة 65 جنيها.



بيت الغناء العربى"قصر الامير بشتاك":



• حفل الفنان ناصر حسن وفرقته 8 م، سعر التذكرة 40 جنيها.



مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:



• افتتاح معرض مسابقة الفنون البصرية الدورة التاسعة وإعلان الجوائز، 7 م.



• عرض كلية الصيدلة «رأس الغول»، تاليف محمد عبد القوى بالتعاون مع جامعة الاسكندرية، 2 ظ.





الجمعة 19 مايو

قبة الغورى :

• حفل الفنان مصطفى رزق وفرقته الموسيقية، 8 م،م، سعر التذكرة 90 جنيه.



مركز الحرية للابداع بالإسكندرية :



• احتفالية اليوم العالمى للمتاحف بالتعاون مع متحف الإسكندرية، 7 م.



السبت 20 مايو



قصر الامير طاز :



• ندوة بعنوان «دور الدراما التلفزيونية فى الحفاظ على منظومة القيم»، ويستضيف ا/ سيد أبو اليزيد الصحفى بجريدة الجمهورية، ويدير الصالون د/ هشام أبو المعاطى مدير مركز النيل بهيئة الاستعلامات، 7 م.



• عرض مسرحية " الأخفياء "، بالتعاون مع الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، 7 م.



سينما الهناجر :



• عرض ( مجموعة مختارة من الكارتون المصري ) نادى سينما الطفل للكارتون المصري، 12 ظ.



بيت العينى "مركز إبداع الطفل" :



• ورشة تعليم العزف، هبه الله بهاء، 1 ظ.



مركز طلعت حرب الثقافى :



• ندوة العلاج بنقاط الضغط بالابر الصينية، يحيى فوزي، 5 م.



• الصالون الثقافى ذاكرة الوطن "سيناء ذاكرة الوطن"، محمد الشافعي، 6 م.



• ورشة العزف الموسيقي، نادر نظير لبيب، 4 م.



مركز الحرية للابداع بالاسكندرية :



• عرض كلية الطب ( الجريمة والعقاب )، كتابة واخراج رامى نادر بالتعاون مع جامعة الاسكندرية، 2 ظ.

الأحد 21 مايو



قصر الأمير طاز:



• لقاء "التميز الدراسي"، مع د. عبد الله غازى خبير التدريب وبناء الشخصية الإيجابية، 11 ص.



• ندوة " أهمية الحفاظ على آثارنا "، يديرها ا. د / حندوقة إبراهيم، 7 م .



بيت العينى:



• "مركز إبداع الطفل" : فنون وإتيكيت للصغار (عالمى الجديد)، ميار أحمد، 12 ظ.



قبة الغورى :



• صالون حكايات العم قطامش بعنوان "فنجان قهوة مع الخديوى"، 8 م.



بيت الشعر العربى:



• بيت الست وسيلة: مائة عام على ميلاد نازك الملائكة، 7م.



مركز الحرية للابداع بالإسكندرية :



• مناقشة ديوان «وتر خامس للكمان»، للشاعر محمد عرب صالح، مناقشة عبد القادر الحصنى، عبد المنعم كامل، يدير اللقاء د. خالد سعيد، 7 م.



• عرض كلية الآداب (فريق الكابتن يحيى ناشد)، تأليف / أحمد سمير بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، 2 ظ.



الإثنين 22 مايو



بيت العينى " مركز إبداع الطفل " :



• فنون وإتيكيت للصغار (عالمى الجديد) ، ميار أحمد، 12 ظ.



مركز الحرية للابداع بالاسكندرية:



• عرض كلية الطب البيطري ( اغتصاب )، تأليف / سعد الله ونوس بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، 2ظ.



الثلاثاء 23 مايو



بيت العينى " مركز ابداع الطفل :



• ورشة أشغال فنية، هالة أنور، 1ظ.



مركز الحرية للابداع بالاسكندرية :



• عرض فيلم ( The Towering Inferno )، 6 م.

• عرض كلية الفنون الجميلة ( أموريس )، تاليف/ محمود جمال الحدينى، وإخراج / إبراهيم حسن بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، 2ظ.





الأربعاء 24 مايو



مركز الإبداع الفنى :



• صالون حديث الأربعاء، مناقشة المجموعة القصصية ( بائع السخانات )، للكاتب عمرو العادلى، يناقشه د. عزوز علي إسماعيل، ا.د رشا صالح، 7م.



بيت المعمار المصرى :



• ورشة عمل التصوير الفوتوغرافي "العمارة والعمران"، سمر دويدار، 4 ظ.



مركز الحرية للابداع بالإسكندرية :



• صالون الإبداع الفني "ليلة شريعي"، تقديم الفنانة غنوة، بقاعة المسرح 40 ج، 7 م.



• ندوة بعنوان ( تأملات فى جماليات السينما والمسرح )، ومعرض "اللقطات المسرحية الطابع فى فيلم الناصر صلاح الدين" ، أحمد فؤاد درويش، ا.د أبو الحسن سلام، فتحى بركات بالتعاون مع مؤسسة كاميرا إسكندرية للثقافة والفنون، 7 م بقاعة السينما.