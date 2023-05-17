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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تنمية الفكر الهادف وأساليب التعلم.. مناقشات ثقافية بحلايب وسفاجا بالبحر الأحمر‬

قصور الثقافة
قصور الثقافة

شهدت عدة مواقع ثقافية بالبحر الأحمر أمس عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر مايو الحالي، تنوعت بين الجانب الثقافي والجانب الفني بخلاف الأنشطة الموجهة للأطفال، والتي قدمها فرع ثقافة البحر الأحمر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

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فعاليات قصور الثقافة بالبحر الأحمر

 

في هذا السياق نظم قصر ثقافة رأس غارب حلقة جديدة من "إعداد الإعلامي والصحفي الصغير" تقديم شيماء نجيب موجه الصحافة والإعلام بالإدارة التعليمية، تحدثت بها عن الخبر الصحفي ومكوناته والمانشيت الرئيسي وحجمه والإعلان الفرعي والأعمدة والإعلانات وأنواع الصحف.

 

وعقد قصر ثقافة حلايب محاضرة "تنمية الفكر الهادف" تحدث بها عبد الهادي أحمد معلم أول بمعهد فتيات حلايب، عن الفكر وأنه أسلوب حياة موضحا الأسلوب الأمثل للتفكير بشكل هادف، بالشكل الذي ينعكس على حياة الإنسان.

 

وشهد بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية لشعراء نادي أدب سفاجا منهم الشاعر إسلام عبد الباسط ألقى قصائد "صراحة، عيد ميلاد " والشاعر شاذلي عبد العزيز ألقى قصائد "براح، بكره أكيد الصبح جاي"، أعقبها عزف على آلة الناي للفنان محمود عزازي ومقطوعة موسيقية "أنا قلبي إليك ميال".

 

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "أساليب مبتكرة للتعلم" ألقاها مصطفى محمد أحمد، متحدثا عن تتعدد أساليب التعلم المبتكرة لتحقيق الأهداف المرجوة ومنها التمثيل البصري واستخدام الأجهزة التكنولوجية والاستكشاف الذهني، أعقبها عزف على آلة العود للفنان محمد عمر النجار لأنشودة "بمدح حبيب الروح".

 

وفي إطار الفعاليات المخصصة للأطفال أقام بيت ثقافة أم الحويطات ورشة عمل لوحة فنية بورق “البريستول” والألوان الرصاص والخشب وألوان “الفلوماستر” بمناسبة عيد العمال تنفيذ فايزة أحمد رضوان، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة فنون تشكيلية "تصميم مجسمات فنية" باستخدام أوراق الفوم الجليتر، تدريب أسماء محمد عبد الرحيم، كما نفذ بيت ثقافة الحمراوين ورشة خياطة وتفصيل نفذتها مرفت محمد عبد السلام.

ثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة البحر الأحمر بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية

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