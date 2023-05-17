عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب قطعة جاتوه .. مصرع شاب فى مشاجرة بقليوب

المتوفى
المتوفى

لقى شاب بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرعه على يد 4 أشخاص بسبب الخلاف على قطعة جاتوه اشترتها منه طفلة وعندما عادت لرغبتها فى استرجاعها رفض، فقامت بالاستعانة بأهليتها والذين تعدوا عليه بالضرب حتى لقى وفاته.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

انتشال جثة طفل من مياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة في القليوبية

تأجيل محاكمة المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة وسرقة شخص بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة قليوب، بوجود مشاجرة ومصرع شخص بقرية قلما دائرة المركز. 

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص يدعى م. ح، صاحب محل حلويات، حيث قامت طفلة بشراء حلويات منه وعندنا عادت لاسترجاعها رفض بسبب العبث بها. فقامت على الفور بالاستعانة بأهليتها 4 اشخاص تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا أمام والدته وزوجته واولاده وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية للتحقيق.

القليوبية الاجهزة الأمنية بالقليوبية المباحث الجنائية الصفة التشريحية الجهات المعنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الزمالك.. أزمة كبيرة تضرب مباراة الأهلي والترجي القادمة ..تفاصيل

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

الفرق كبير .. مي كساب قبل وبعد خسارة الوزن بنفس الفستان |شاهد

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

عنيدة ودماغها ناشفة.. اعترافات قاتل ممرضة أكتوبر: ضربتها على رجلها بالحزام

رحيل ونهاية موسم.. مصير صادم لأبناء الزمالك في دوريات الخليج وأوروبا

موضوعات متعلقة

انتشال جثة طفل من مياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة في القليوبية

تأجيل محاكمة المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة وسرقة شخص بالقليوبية

المشدد 15 عاما لـ 5 أشخاص قتلوا نجل عمهم بسبب الميراث في القليوبية

المشدد 7 سنوات للمتهم بسرقة حلق ذهبي من أذن طفلة داخل مسجد بالقليوبية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في شقيق النائب محمد أبو العينين

أقوى من 7 ريختر.. تحذيرات من وقوع زلزال كبير في إسطنبول

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

خدتي جزاء ربنا | رسالة عاجلة من ميار الببلاوي لـ وفاء مكي

شاهد .. أحدث ظهور للزعيم عادل إمام

نهال طايل: مصر تمتلك ثلث أثار العالم وأهم الدول في السياحة الاستشفائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة حارس النمسا بالسرطان.. قصة 5 لاعبين قهروا المرض وتألقوا بالمباريات

الشكل مختلف .. فساتين الفنانات على عارضات الأزياء |شاهد

تريند الغيط.. شاب يشعل التيك توك بجلسة تصويرية لحصاد القمح في طنطا

حسب يوم ولادتك.. تعرف على اللون المناسب لارتدائه في عيد ميلادك

فيديو

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

ريحته زي الزفت.. البلوجر سارة هاني تتعرض لانتقادات لهذا السبب|فيديوجراف

ممنوع الشطب.. 10 تحذيرات بلجان امتحانات الإعدادية.. وجمع كلمة حياة يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ