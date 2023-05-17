بسبب قطعة جاتوه .. مصرع شاب فى مشاجرة بقليوب

لقى شاب بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرعه على يد 4 أشخاص بسبب الخلاف على قطعة جاتوه اشترتها منه طفلة وعندما عادت لرغبتها فى استرجاعها رفض، فقامت بالاستعانة بأهليتها والذين تعدوا عليه بالضرب حتى لقى وفاته.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة قليوب، بوجود مشاجرة ومصرع شخص بقرية قلما دائرة المركز.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص يدعى م. ح، صاحب محل حلويات، حيث قامت طفلة بشراء حلويات منه وعندنا عادت لاسترجاعها رفض بسبب العبث بها. فقامت على الفور بالاستعانة بأهليتها 4 اشخاص تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا أمام والدته وزوجته واولاده وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية للتحقيق.