حقيقة حصول نادي الزمالك على أموال صفقة عاشور عن طريق رابطة الأندية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك لم يحصل على أموال إمام عاشور لاعب الفريق المنتقل إلى ميتلاند الدنماركي، على حساب رابطة الأندية المحترفة بالشتاء الماضي.

وتابع “هشام” خلال برنامجه على قناة النهار: "ترددت أنباء غير رسمية أن رابطة الأندية حصلت عبر حسابها على مبلغ 3 ملايين دولار، من نادي ميتلاند الدنماركي بسبب الحجز على حسابات النادي، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مستند أو تصريح رسمي عن هذا الأمر".

وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، داخل نادي الزمالك.

وظهر إمام عاشور بـ “عكازين” رفقة أحد المشجعين، في زيارة لناديه السابق، بعد أيام من تداول أنباء حول انضمامه إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

ولم يتضح بعد سر زيارة إمام عاشور لمقر نادي الزمالك.