احتدام المعارك في باخموت وانفجارات تهزّ كييف فجرًا

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، على وقع احتدام المعارك في باخموت.. انفجارات تهزّ كييف ومناطق أوكرانية أخرى فجرًا.

ووفقا للتقرير، أعلن الجيش الأوكراني أنّ منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرّض لهجمات "بصواريخ كروز".

يستمر القتال في مدينة باخموت الأوكرانية، حيث أعلنت كييف أمس الأربعاء استعادة السيطرة على مساحات في المدينة، وسط نفي روسي لذلك وتأكيد من مجموعة فاغنر تقدّمها على الجبهة.

وفي السياق عينه، دوّت انفجارات عدّة فجر الخميس في كييف ومناطق أوكرانية أخرى، حيث ناشدت السلطات السكّان الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية.