بعد تركيب صوت أم كلثوم على أغنية.. ماجدة خيرالله: الذكاء الاصطناعي يهدد الطرب

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها فى استخدام الذكاء الاصطناعي فى تقديم أغانٍ بصوت مطربين لم يضعوا أصواتهم عليها، وذلك بعدما أعلن الفنان عمرو مصطفي عن تقديم أغنية جديدة من ألحانه بصوت الفنانة الراحلة أم كلثوم.

وقالت ماجدة خير الله، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “الذكاء الاصطناعي سوف يهدد مطربين على قيد الحياة بشكل كبير، فحين تقوم بتركيب صوت فنان راحل على أغنية مثل أم كلثوم أو أسمهان، فإن هذا سوف يؤثر على المطربين الذين يعملون فى الوقت الراهن”.

وأضافت: “هذا الأمر سوف يهدد صناعة الطرب، والتى تعاني من أزمات متتالية، كما أن هناك أصواتا جديدة تحتاج فرصة للانطلاق” .

وتابعت: “كل ما يحدث فى هذا الأمر مؤشر خطر، ولكن حتى الآن الذكاء الاصطناعي لن يغنينا عن التواجد البشري ولكن سوف يهدده”.

واستطردت: “ربما الذكاء الاصطناعي لن يؤثر فى السنوات القريبة على الدراما، ولكن لا نعلم ماذا سوف يحدث بعد ذلك”.

عمرو مصطفى وأم كلثوم بالذكاء الاصطناعي

أعلن الفنان عمرو مصطفى عن استخدامه تقنية الذكاء الاصطناعي في تلحين أغنية جديدة، من غناء السيدة الراحلة أم كلثوم.

وقال عمرو مصطفي عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: "على مدار 24 سنة قدمت العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخرا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حبيت أسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج، تعالوا نسمع سوا صوت كوكب الشرق / أم كلثوم ألحان/ عمرو مصطفى، وقريبا.. هتسمعوا الأغنية كاملة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا أيضاً بتركيب صوت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن طريق الذكاء الاصطناعي كدويتو مع الفنان حسين الجسمي على أغنية الجديدة، والتى حملت اسم “يا خبر”.