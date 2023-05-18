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السكرتير المساعد لمحافظ الغربية: تطور كبير في منظومة جمع القمامة| فيديو

علي عبد الستار -
علي عبد الستار - السكرتير المساعد لمحافظ الغربية

أكد علي عبد الستار، السكرتير المساعد لمحافظ الغربية، أنه تولى المسئولية في شهر يناير، ووجد خطة مميزة لتطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة وليس مدينة المحلة الكبرى فقط، حيث تم العمل على رفع تراكمات القمامة التاريخية والنهوض بالحملات الميكانيكية والنهوض بالعمالة ومصانع بالتطوير.

وقال «عبد الستار»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن المحافظة شهدت طفرة كبيرة وتسبق باقي محافظات الجمهورية بخطوات في هذا المجال، وشدد على أن الدولة المصرية تولي منظومة جمع القمامة وتنفق عليه مبالغ كبيرة. 

وأضاف السكرتير المساعد لمحافظ الغربية: “كي يكون هناك منظومة نظافة محترمة يجب توفير 3 عناصر أساسية، مثل تفعيل منظومة الجمع السكني، ومصانع التدوير وإعادة تشغيل المخلفات، وعمليات الدفن الصحي، كل ذلك له بداية ونهاية، وتم رسم المعالم في محافظة الغربية التي تعتبر من أولى المحافظات على مستوى الدولة في هذه المنظومة”. 

وأوضح: «نفعل قانون 202 لسنة 2020 بحيث تتولى منظومة الجمع السكني شركات شبابية أو شركات كبرى حتى لا تمر المخلفات بالشارع، حيث تنتقل المخلفات من الوحدة السكنية للمصنع، حتى يتم دفنها بشكل آمن». 

 

 

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