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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب قطعة جاتوه.. القصة الكاملة لمقتل صاحب محل حلويات على يد 4 أشخاص بالقليوبية

الشاب الضحية
الشاب الضحية

جريمة مأساوية في محافظة القليوبية.. يمتلك محل للحلويات، ويصنع فيه الحلويات الشرقية المميزة، كمصدر دخل له ولأسرته، ويشتهر بأخلاقه الحميدة وسمعته الطيبة، ومتزوج ومعه 4 بنات في عمر الزهور، وتشاء الأقدار أن تشتري منه طفلة قطعة حلوى جاتوه، وانصرفت بعد أن أخذ الحساب منها، ولكنها عادت إليه مرة آخرى وتريد أن تسترجعها وتآخذ ثمنها ولكن صاحب محل الحلويات إكتشف أن قطعة الجاتوه مآكول منها ولا يمكن أسترجاعها مرة آخرى، فرفض صاحب المحل إسترجاعها.

4 أشخاص يتخلصون من صاحب محل حلويات بسبب قطعة جاتوه

لتنصرف الفتاة، وبعد فترة قليلة عادت الفتاة ومعها 4 أشخاص من أهليتها، حاملين الأسلحة البيضاء، وبدأول في مشاداة كلامية مع صاحب المحل، وأشتبكوا معه وأصطحبوه إلى أسفل منزله، وأعتدوا عليه أمام والديه وأسرته وأطفاله لإهانته أمامهم، وبعد الإعتداء عليه وضربه، طعنوه وتركوه غارقاً في دمائه ليسقط على الأرض جثة هامدة، إنه الشاب الخلوق محمد. ح، صاحب محل حلويات، ويسكن في قرية قلما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

القاء القبض على المتهمين

وتمكنت مباحث القليوبية، من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بقتل الشاب صاحب محل الحلويات، وجار ملاحقة اثنين آخرين هاربين أشتركوا جميعاً في الجريمة.

فيما قال نجل عم الضحية إن المتهمين طعنوه بالرقبة والصدر واصطحبوه من المحل الذى يعمل فيه إلى منزله ووضعوا السكين على رقبته وطعنوه وتركوه غارقا فى دمائه أمام والديه وفروا هاربين، مطالبا بالقصاص للضحية الذى ترك والديه و4 بنات بعمر الزهور.

كان قد لقى شاب بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرعه على يد 4 أشخاص بسبب الخلاف على قطعة جاتوه اشترتها منه طفلة وعندما عادت لرغبتها فى استرجاعها رفض، فقامت بالاستعانة بأهليتها والذين تعدوا عليه بالضرب حتى وفاته، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تفاصيل البلاغ والواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة قليوب، بوجود مشاجرة ومصرع شخص بقرية قلما دائرة المركز.
وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص يدعى م. ح، صاحب محل حلويات، حيث قامت طفلة بشراء حلويات منه وعندما عادت لاسترجاعها رفض بسبب العبث بها. فقامت على الفور بالاستعانة بأهليتها 4 أشخاص و تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا أمام والدته وزوجته وأولاده وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية للتحقيق.

محافظة القليوبية الحلويات الشرقية قطعة حلوى جاتوه قطعة جاتوه مركز قليوب قرية قلما محل الحلويات

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