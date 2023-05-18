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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل حزب الشعب الجمهوري: الجهل هو العدو الأول للوطن

محمد محسن
محمد محسن

أكد محمد محسن خليفة ممثل حزب الشعب الجمهوري، أن  الهوية الوطنية تعني الوعي بحب الوطن، والجهل هو العدو الأول للوطن .

 

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منسق الحوار الوطني : الإمساك بفكرة الهوية يبدأ بالتعليم

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الحوار الوطني.. مقرر حقوق الإنسان: اللغة العامية لم تعد تشبهنا

 

وقال محمد محسن في كلمته في أعمال لجنة الثقافة بالحوار الوطني ضمن فعاليات جلسات المحور المجتمعي، :"  الهوية الوطنية تضمن النظام  من أجل الوصول إلى نسيج مجتمع متماسك قائم على التمسك بالقيم والعادات واحترام الرأي الأخر ".

 

وتابع محمد محسن :"  التحديات التي تواجه الهوية الوطنية هي مواجهة خطر كبير من الانفتاح العام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تؤثر على ثقافة الشباب ".

 

وأكمل محمد محسن :" يجب أن يهتم التعليم بالأخلاق وآداب السلوك لوضع حجر الأساس لبناء انسان مثقف،  إضافة إلى  الاهتمام بوضع مناهج تعليمية  قائمة على نشر ثقافة المواطنة وتنمية الانتماء والولاء ".

 

ولفت محمد محسن :"  يجب  تشكيل فريق مختص لدراسة المجتمع من وزارة الثقافة وتحديد أسباب تغير الثقافة والعمل على تحويل قبلة  المجتمع من الإندحار للاذدهار ".

حزب الشعب الجمهوري الهوية الوطنية الثقافة اخبار التوك شو

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