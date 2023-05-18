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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قنبلة موقوتة.. روسيا ترد على أنباء استعداد أمريكا لتجميد الحرب في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال نائب مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، إن استعدادات أمريكا لتجميد الصراع في أوكرانيا “غير مقبولة”، حيث سيكون من الصواب حله مرة واحدة وإلى الأبد.

 

وقال شيريميت: "لا يمكن تجميد أي نزاعات، توجد نزاعات يجب حلها، وأي صراع مجمّد هو قنبلة موقوتة ستنفجر بعد ذلك بقليل وربما بقوة أكبر، لذلك، لكي تعيش أجيال عديدة في سلام وطمأنينة، يجب أن يكون أي صراع يجب حلها مرة واحدة وإلى الأبد”.

 

وأضاف: “يجب ألا نترك فرصًا للولايات المتحدة لتفجير هذا الصراع أو ذاك بناءً على أوامرهم في أكثر اللحظات غير المناسبة بالنسبة لنا ".

 

وأوضح أن “الدول الغربية قامت بغباء كبير عندما قررت شن العدوان على روسيا بأيدي القوميين الأوكرانيين”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس تجميد الصراع في أوكرانيا في المستقبل المنظور بدلا من الضغط من أجل انتصار كييف.

 

وقال ثلاثة موظفين ومسؤول أمريكي سابق، لـ”بوليتيكو”، إن “مواجهة طويلة الأمد منخفضة الكثافة تجري مناقشتها حاليا في البيت الأبيض”.

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وقارن المسؤول السيناريو المحتمل بكيفية انتهاء الحرب الكورية في أوائل 1950 بهدنة، حيث لم يكن هناك اتفاق سلام رسمي، وتطالب كل من بيونج يانج وسيول بالسيادة على شبه الجزيرة الكورية بأكملها، مع منطقة منزوعة السلاح تفصل بين الجزأين.

 

وقال المصدر: “التوقف على غرار كوريا هو بالتأكيد شيء تمت مناقشته من قبل الخبراء والمحللين داخل وخارج الحكومة. إنه أمر معقول، لأن أيا من الطرفين لن يحتاج إلى الاعتراف بأي حدود جديدة والشيء الوحيد الذي يجب الاتفاق عليه هو التوقف عن إطلاق النار على طول خط محدد”.

 

وأوضح أن الفوائد التي ستعود على الولايات المتحدة تتمثل في أن الصراع المجمد سيكون أقل تكلفة بالنسبة للدول الغربية ويجذب انتباه الجمهور بشكل أقل، وبالتالي ضغط أقل لمساعدة كييف.

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