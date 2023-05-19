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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: فضائل الصلاة والسلام على النبي موضوع أول جمعة في ذي القعدة

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة :فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)، ومساجد مصر تصدح بالصلاة والسلام على النبي(صلى الله عليه وسلم) حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

 

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة بإذن الله تعالي : "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) "، وتطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .

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الصلاة على النبي 

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أفضل صيغة للصلاة على النبي صل الله عليه وسلم، وأكّدت أنَّه تجوز الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة بأي صيغة من الصيغ التي فيها مدح وتشريف وتكريم، وقد ورد في «صحيح البخاري» عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وأوضحت دار الإفتاء، بخصوص أفضل صيغة للصلاة على النبي صل الله عليه وسلم أنه قد ذكر العلماء عدة صيغ أخرى، ولكن من المقرر شرعًا أنَّ «الوارد أفضل من غير الوارد»، فالصلاة بهذه الصيغة أفضل وأكمل، ولا شك أن النبي صل الله عليه وآله وسلم لا يختار لنفسه إلا الأفضل والأشرف.

 

وإضافة إلى أفضل صيغة للصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، فإنه قد وردت صيغ أخرى للصلاة على النبي ففي بعضها حذف إحدى الصلاتين وإحدى البركتين على إبراهيم وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وفي بعضها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد.

 

وفي بعضها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، وفي بعضها: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.


وبالإضافة إلى موضوع أفضل صيغة للصلاة على النبي فقد قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن هناك صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمها صلاة الشفاء والعطاء، نصها: «اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة مقبولة لديك مرضية لديه، واشفنا اللهم بها من كل داء، واغننا اللهم بها عن كل دواء، وحصنا اللهم بها من كل بلاء، صلاة تفتح لنا بها ابواب الخير والرزق والرحمة وتغلق بها عنا أبواب الشر والفقر والفتنة، وعلى آله وصحبه ومن والاه عدد قدره ومقداره العظيم».

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