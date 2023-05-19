الرئيس الفلسطيني: أرحب بمشاركة بشار الأسد في القمة العربية

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، أنه يشيد بما حققته المملكة العربية السعوية على ما حققته، وقدم الشكر لـ رئيس جمهورية الجزائر على رئاستها للقمة السابقة الناجحة.



وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية بجدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقادة العرب، أنه يشكر قادة الدول العربية لوقوفهم ومساندتهم لـ القضية الفلسطينية.



ولفت إلى أنه يرحب بـ الرئيس السوري بشار الأسد، بالاشتراك فى القمة العربية بـ السعودية، مع الأشقاء العرب.



وأشار إلى أنه يطالب المجتمع الدولي، بمحاسبة إسرائيل، وذلك لـ اختراق المعاهدات الدولية، وأن بلاده مستمرة فى تقديم الشكاوي بالمحكمة الجنائية والمحاكم الدولية، والعدل الدولي.



