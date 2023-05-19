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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | الموت يفجع آثار الحكيم .. القصة الكاملة لأزمة عمرو مصطفى

اثار الحكيم
اثار الحكيم

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: 

حادث وخيانة وأزمة نفسية .. تفاصيل شخصية رانيا يوسف في فيلم التاروت

انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى 2023.

ديو سلام عليكم يجمع Azzamchik وبشرى

يتعاون المطرب Azzamchik الذي قدم أغنية سلام عليكم في ديو غنائي مع النجمة بشرى حيث يقدموا سويا نفس الاغنية بلحن و توزيع جديد بالتعاون مع الموسيقار اسلام صبري.


هاريسون فورد يخضع لـ جلسة تصوير بعد حصوله على سعفة كان الذهبية

حرص النجم هاريسون فورد، على أن  يحصل على جلسة تصوير بعد حصوله على سعفة كان الذهبية امس في مهرجان كان.

لم يكن مستعدًا للحوار.. تعليق نبيل الحلفاوي علي مداخلة الزعيم الهوائية

علق الفنان نبيل الحلفاوي، علي مداخلة الزعيم عادل إمام مع الإعلامي شريف عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.


أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

حل المطرب أكمل ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي خلال برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا، وتحدث النجم الشاب عن نجاحاته وسبب اختفائه المفاجئ عن الساحة الغنائية.

بسبب أم كلثوم.. القصة الكاملة لأزمة عمرو مصطفى مع محسن جابر

فاجأ عمرو مصطفى الوسط الفني أمس الخميس، وأعلن عن استخدامه لتقنية الذكاء الاصطناعي، فى تسجيل أغنية جديدة للراحلة أم كلثوم من ألحانه.

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