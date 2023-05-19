71 كيانًا .. أمريكا تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، 71 كيانا إلى قائمة تجارية سوداء بسبب دعمها روسيا ضمن العقوبات الجديدة التي تقرها أمريكا علي روسيا، بعدما أعلنت دول مجموعة السبع فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، حسبما افادت رويترز.

وتستهدف إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية أي دعم يقدم للجيش الروسي وتوسع نطاق القيود المفروضة على صادرات روسيا وبيلاروسيا وتشمل القائمة السوداء 69 كيانا روسيا وواحدا من أرمينيا وواحدا من قرغيزستان.

وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة على الصادرات تستهدف مشروعات النفط والغاز في روسيا وبيلاروسيا.

أصدر قادة مجموعة الدول السبع في بيان، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا دون انسحاب كامل وغير مشروط للقوات الروسية.

وأعلنوا فرض عقوبات ضد روسيا وإجراءات جديدة لزيادة التكاليف على موسكو، وعلى الذين يدعمون روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

كما أكد القادة على التزامهم المشترك بالوقوف ضد حرب روسيا غير المبررة في أوكرانيا.