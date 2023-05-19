عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هنتاجر في الفراخ والبط بـ13 مليون جنيه| بحث أمني عن مستريح بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مستريح جديد أوهم المواطنين بقرية ميت العطار بدائرة مركز شرطة بنها بالتجارة بمعامل البيض والدواجن والبط، وتحقيق أرباح عالية، وحرر عدد من المواطنين محاضر ضده وجار ضبطه. 

مصرع 3 أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار بالقليوبية .. وفتح تحقيق عاجل

استبعاد رئيس لجنة ومراقب امتحانات الشهادة الإعدادية في طوخ بالقليوبية لهذا السبب


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً عدد من المواطنين بقرية ميت العطار بمحافظة القليوبية، بقيام شخص يدعى "ر. ش، مقيم بمحافظة الشرقية، بقيامه بالاستيلاء على اموالهم وتقدر بـ 13 مليون جنيه، نظير تجارتهم معه في مجال معامل البيض والدواجن والبط.

وكشف الاهالى في شكواهم، ان المتهم استأجر منزلا بالقرية، منذ فترة وأوهم انه يتعامل مع احدى الشركات الكبرى فى معامل البيض والدواجن، وأنها تحقق ارباح عالية، وبالفعل ساهموا معه بأموالهم نظير عائد بالأسبوع والشهر يتم دفعه لهم، ولكنهم فوجئ بتأخره في الدفع وتركه للبلدة هو وأسرته وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية قريه ميت العطار محافظة القليوبية مركز شرطة بنها ميت العطار الاجهزة الأمنية بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 0-0 في دوري أبطال إفريقيا

عاجل| دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1444

كولر يحسم قائد الفريق | نجم مفاجأة يحمل شارة الأهلي أمام الترجي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

مباشرة الآن| مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي إفريقيا.. تابع لحظة بلحظة

موضوعات متعلقة

إصابة 8 أشخاص فى حريق بمصنع ومخزن بالقليوبية

مصرع 3 أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار بالقليوبية .. وفتح تحقيق عاجل

99 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 431 لجنة بالقليوبية

ترشيحاتنا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

حسام موافي لخريجي الطب البيطري: شغلكم شريف.. فيديو

شرائح الفلفل الأحمر .. أطعمة لـ علاج عسر الهضم والغازات

بينهم أوباما .. روسيا تحظر دخول 500 أمريكي

متخافش .. مدحت العدل يوجّه طلبا لـ عمرو دياب على الهواء

حسام موافي: التدخين السبب الرئيسي للانسداد الرئوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى القولون.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركم؟

أحمد عصام يظهر مع زوجته في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

بعد صورة عمرو يوسف .. فوائد لا تتوقعها لـ الحجامة

باليورو والمصري.. سعر إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت

فيديو

بعد 50 عاما على انفصالها.. ارتداء سيدة عجوز فستان زفاف قررت الزواج من نفسها

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ