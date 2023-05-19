هنتاجر في الفراخ والبط بـ13 مليون جنيه| بحث أمني عن مستريح بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مستريح جديد أوهم المواطنين بقرية ميت العطار بدائرة مركز شرطة بنها بالتجارة بمعامل البيض والدواجن والبط، وتحقيق أرباح عالية، وحرر عدد من المواطنين محاضر ضده وجار ضبطه.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً عدد من المواطنين بقرية ميت العطار بمحافظة القليوبية، بقيام شخص يدعى "ر. ش، مقيم بمحافظة الشرقية، بقيامه بالاستيلاء على اموالهم وتقدر بـ 13 مليون جنيه، نظير تجارتهم معه في مجال معامل البيض والدواجن والبط.

وكشف الاهالى في شكواهم، ان المتهم استأجر منزلا بالقرية، منذ فترة وأوهم انه يتعامل مع احدى الشركات الكبرى فى معامل البيض والدواجن، وأنها تحقق ارباح عالية، وبالفعل ساهموا معه بأموالهم نظير عائد بالأسبوع والشهر يتم دفعه لهم، ولكنهم فوجئ بتأخره في الدفع وتركه للبلدة هو وأسرته وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.